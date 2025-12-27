  • Anzeige

Prachtvolle Open World für PS5: Nur 14€ statt 80€ – AAA-Actionspiel jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!

Gerade könnt ihr euch ein umstrittenes, aber wunderschönes Open-World-Spiel für PS5 zum Sparpreis sichern. Den AAA-Titel, der im PlayStation Store 79,99€ kostet, gibt's bei Amazon jetzt für 13,70€.

27.12.2025


Lust auf eine wunderschönes Open-World-Spiel mit rasantem Gameplay? Dann hat Amazon gerade ein Schnäppchen für euch.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein schickes Open-World-Spiel für PS5 zum Schnäppchenpreis sichern. Das umstrittene, aber durchaus spaßige Fantasy-Actionspiel kostet dort aktuell nicht mal mehr 14€ – ein Preis, zu dem der große AAA-Titel, der im PlayStation Store aktuell noch immer 79,99€ kostet, trotz der einen oder anderen Macke auf jeden Fall einen Blick wert ist. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, es könnte also jederzeit wieder enden. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele günstiger abstauben, von Star Wars Jedi: Survivor bis Battlefield 6. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

PS5-Angebote bei Amazon: die Deals im Überblick

Open World, Magie und viel Bewegungsfreiheit: Das ist der PS5-Geheimtipp

Die Landschaft in Forspoken wirkt noch hübscher, wenn ihr euch in rasender Geschwindigkeit durch sie hindurchbewegt. Die Landschaft in Forspoken wirkt noch hübscher, wenn ihr euch in rasender Geschwindigkeit durch sie hindurchbewegt.

Es geht hier um Forspoken, das Square Enix (Final Fantasy) als großen AAA-Hit geplant hatte. Dass das nicht geklappt hat, liegt sicher nicht an der Optik, denn die Open World im Fantasy-Setting ist wunderschön: Ihr bekommt weite Landschaften mit malerischen Wiesen und zerklüfteten Felsen, in denen geheimnisvolle Ruinen, uralte Monumente und Städte und Dörfer mit eindrucksvoller Architektur auf euch warten.

Auch beim Gameplay kann Forspoken punkten, und zwar nicht zuletzt durch das tolle Parkoursystem, durch das schon allein die Bewegung durch die Spielwelt Spaß macht: Die Protagonistin Frey kann nicht nur hervorragend klettern, sondern beispielsweise auch in Windeseile übers Wasser gleiten oder sich mit einem Enterhaken von Felsen zu Felsen schwingen. Mit der Zeit schaltet ihr immer mehr Fähigkeiten frei, die eure Bewegungsfreiheit weiter erhöhen.

Video starten 18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Noch besser als die reine Fortbewegung ist jedoch das Kampfsystem: Natürlich kommt Frey auch hier ihre Beweglichkeit zugute, sie kann Angriffen blitzschnell ausweichen und selbst flink aus der Luft angreifen. Daneben steht ihr eine reiche Auswahl an verschiedenen Angriffs- und Unterstützungszaubern zur Verfügung, die vielfältige taktische Möglichkeiten bieten, welche ihr für die zahlreichen Gegnerhorden und kleineren wie größeren Bosse gut gebrauchen könnt.

Die Schwächen von Forspoken liegen eher in der Story und im Writing. Dabei bietet die Geschichte rund um Frey Holland, die aus New York ins Fantasy-Reich Athia katapultiert wird, durchaus Potenzial. Leider hängt sie in der Mitte ziemlich durch, zudem sind die Dialoge oft nicht gut geschrieben und obendrein ist die Hauptfigur nicht sonderlich sympathisch. Wenn es euch jedoch vor allem aufs Gameplay und eine schicke Spielwelt ankommt, solltet ihr Forspoken zum jetzigen Schnäppchenpreis mal eine Chance geben.

