MediaMarkt reduziert und Amazon zieht sofort nach: Diesen 65-Zoll OLED-TV mit Ambilight könnt ihr euch jetzt zum Bestpreis sichern!

Mit 65 Zoll und OLEX-4K-Display und eingebautem Ambilight ist dieser TV eine wahre Stimmungskanone.

Ein schöner OLED-TV ist fürs Zocken den Filmabend unverzichtbar, wenn man dabei ein besonders rundes und stimmiges Erlebnis haben will. Und Gott sei dank sind TVs mit 4K und OLED-Display bei weitem nicht mehr so teuer, wie man vielleicht denken mag. Diesen Fernseher von Philips mit eingebautem Ambilight gibt's gerade zum Bestpreis bei Amazon.

Was ist Ambilight und warum macht es diesen TV so gut?

Auf der Rückseite des Philips Ambilight OLED 809 ist ein LED-Band auf der Rückseite des TVs verbaut, welches die Wand hinter eurem Fernseher anstrahlt. Die Farben passen sich dabei automatisch an das auf dem Bildschirm gezeigte Bild an und erzeugen so ein dynamisches Farbschauspiel, was euch noch tiefer in eure Games oder Filme eintauchen lässt.

Die dynamischen Farben des Philips Ambilight-TVs tauchen euer Wohnzimmer in eine ganz besondere Atmosphäre.

Theoretisch könnt ihr auch ein externes Ambilight-Licht kaufen, welches ihr dann aber selbst anbringen müsst und für gewöhnlich dauert es ewig, bis sich diese mit eurem Fernseher synchronisiert haben. Beim Philips Ambilight ist der Effekt sofort da und bei einem Umzug müsst ihr auch nicht erstmal alles wieder neu ankleben.

65 Zoll, OLED, 4K und 144 Hz: Alles, was das TV-Herz begehrt

Klar, für ein richtig gutes Bild sollte es OLED-Technologie sein. Die Tatsache, das bei einem OLED-Display jedes Pixel für sich alleine leuchten kann, bringt einfach einen fast unschlagbaren Vorteil mit sich, der für richtig tiefe Schwarztöne und geniale Kontraste sorgt. Hinzu kommen KI-Programme von Philips, die das Bild noch weiter aufhübschen und mit mehr Details verbessern.

Für richtig rasantes Gaming ist der Philips Ambilight mit einer Bildwiederholungsrate von 144 Hz ausgestattet, die selbst bei schnellen Spielen bei Shootern oder Racing Games dafür sorgen, dass euer Bild stets flüssig bleibt.

Ein richtig starker Gaming-TV, nicht nur wegen des immersiven Ambilights.

Egal ob Spring-Sale oder nicht: Der Philips Ambilight 809 ist ein exzellenter 4K-TV, welcher sich durch sein Ambilight-Feature deutlich von anderen TVs abhebt, was ihn in meinen Augen lohnenswerter macht als andere Fernseher dieser Größenkategorie. Vor allem zu seinem Bestpreis!