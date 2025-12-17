  • Anzeige

Microsoft Xbox Controller ab jetzt im Weihnachtsangebot: Sogar Special Editions könnt ihr zum Sparpreis abstauben!

Bei Amazon gibt's den Microsoft Xbox Controller jetzt in allen verfügbaren Versionen einschließlich Special Editions günstiger. Die Angebote gelten zwar bis Heiligabend, könnten aber schon viel früher ausverkauft sein!

17.12.2025 | 10:34 Uhr


Bei Amazon gibts den Microsoft Xbox Wireless Controller gerade in allen verfügbaren Farben im Angebot, auch bei MediaMarkt bekommt ihr das Gamepad günstig im Weihnachts-Sale. Bei Amazon gibt's den Microsoft Xbox Wireless Controller gerade in allen verfügbaren Farben im Angebot, auch bei MediaMarkt bekommt ihr das Gamepad günstig im Weihnachts-Sale.

Bei Amazon gibt es gerade den Microsoft Xbox Wireless Controller im Weihnachtsangebot. Das Gamepad ist in allen Farben, die der Händler derzeit auf Lager hat, reduziert. Am günstigsten sind dabei wie üblich die beliebten Standard-Versionen in Schwarz und Weiß, bunte Versionen kosten 5 Euro mehr und für die schicken Special Editions (von denen allerdings nicht mehr viele verfügbar sind) müsst ihr noch einmal 5€ drauflegen, bekommt dafür aber auch echte Sammlerstücke:

Xbox Controller jetzt günstig im Amazon-Angebot abstauben!

Die Angebote sollen laut Shopseite noch bis zum 24. Dezember laufen, erfahrungsgemäß sind zumindest einzelne Farben des Controllers bei solchen Amazon-Aktionen jedoch recht schnell ausverkauft. Alternativ findet ihr die Xbox Controller jedoch aktuell auch bei MediaMarkt und Saturn genauso günstig, hier kommen allerdings noch ein paar Euro für den Versand dazu:

Auch bei MediaMarkt und Saturn sind die Controller übrigens Teil der aktuellen Weihnachtsangebote, diese laufen dort aber nur bis zum 22. Dezember um 9 Uhr morgens, also bis Montagmorgen. Den Überblick über den Weihnachts-Sale, der auch noch einige andere spannende Gaming-Deals bietet, findet ihr hier:

Weihnachts-Sale bei MediaMarkt: alle Angebote im Überblick

Microsoft Xbox Controller: Was ist das Besondere an den Special Editions?

Die Unterschiede sind zwar nur oberflächlich, aufgrund ihrer Limitierung sind die Special Editions des Microsoft Xbox Controllers dennoch deutlich wertvoller. Die Unterschiede sind zwar nur oberflächlich, aufgrund ihrer Limitierung sind die Special Editions des Microsoft Xbox Controllers dennoch deutlich wertvoller.

Während bei Amazon die Special Editions des Xbox Controllers bereits knapp werden, sind bei MediaMarkt zumindest die beiden noch jungen Ice Breaker und Heart Breaker Special Editions aktuell gut zum Angebotspreis verfügbar.

Special Editions sind technisch identisch mit den normalen Versionen des Microsoft Xbox Controllers und unterscheiden sich von diesen nur oberflächlich, nämlich zum einen im Look und zum anderen durch die spezielle Gummierung der Griffe, die für mehr Rutschfestigkeit sorgt. Was sie wertvoller macht als gewöhnliche Controller, ist jedoch in erster Linie, dass sie nur begrenzt hergestellt werden.

Das bedeutet, dass sie nach einiger Zeit in der Regel entweder gar nicht mehr oder nur noch zu stark überhöhten Preisen bei kleinen Händlern und auf Marktplätzen verfügbar sind. Das macht solche Sonderangebote wie die aktuellen besonders spannend, denn es ist fast garantiert, dass die Preise in einigen Monaten sehr viel höher liegen werden.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Microsoft Xbox Controller ab jetzt im Weihnachtsangebot: Sogar Special Editions könnt ihr zum Sparpreis abstauben!

