Den PS5-Handheld gibt's jetzt zum Top-Preis im Amazon-Angebot: Wer PS5-Spiele im Bett spielen will, sollte jetzt zuschlagen!

Noch viel günstiger als jetzt bei Amazon dürfte der PS5-Handheld PlayStation Portal nicht so bald werden.

Den noch immer sehr preisstabilen PlayStation Portal Remote Player könnt ihr euch bei Amazon gerade mal wieder ein hübsches Stück günstiger schnappen. Gigantisch ist der Rabatt zwar nicht, aber für den PS5-Handheld eben doch stattlich, denn laut Vergleichsplattformen gab es ihn selbst am Black Friday nirgendwo günstiger. Das Angebot gilt sowohl für die weiße als auch für die schwarze Version. Hier findet ihr es:

Nach derzeitigem Stand können übrigens beide Versionen noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert werden. Wie lange die Angebote gelten, verrät Amazon allerdings nicht. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern. Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere spannende PS5-Angebote, darunter eine ganze Reihe von Spielen.

PS5-Spiele gemütlich im Bett spielen: Das bietet der PlayStation Portal Remote Player

0:34 PlayStation Portal - Sony stellt den PS5-Handheld im Trailer vor

Autoplay

Der PlayStation Portal Remote Player ist dazu gedacht, dass ihr eure PS5-Spiele nicht mehr am Fernseher oder Monitor spielen müsst, sondern sie in alle Zimmer eurer Wohnung mitnehmen und zum Beispiel ganz bequem im Bett spielen könnt. Dazu werden die Spiele von eurer PS5 über euer WLAN auf den PS5-Handheld gestreamt. Das bedeutet, dass der PlayStation Portal Remote Player wirklich nur per Streaming funktioniert und keine eigenständige Handheld-Konsole ist.

Ihr braucht also weiterhin eine richtige PS5-Konsole. Immerhin bekommt ihr für den Preis ein gut verarbeitetes und ergonomisches Handheld-Gerät. Bei den Controllern, die fest an den Seiten angebracht sind, handelt es sich im Grunde um zwei Hälften eines DualSense Controllers, mit den üblichen Features wie adaptiven Triggern und haptischem Feedback, sodass ihr ungefähr mit demselben Spielgefühl spielen könnt, das ihr auch an der Konsole hättet. Das fehlende Touchpad wird durch das Touch-Display ersetzt.

Mit dem PlayStation Portal Remote Player spielt ihr genauso komfortabel wie mit dem normalen DualSense Controller.

Ansonsten ist die Hardware grundsolide, wenn auch nicht sonderlich beeindruckend. Das 8 Zoll große Display bietet eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholrate von 60Hz. Der Akku hält bei voller Helligkeit in der Regel bestenfalls circa fünf Stunden durch. Reduziert ihr die Helligkeit, könnt ihr eventuell noch ein paar Stunden mehr herausholen.