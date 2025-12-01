97 Punkte im Test: Eines der besten Playstation-Spiele aller Zeiten gibt's jetzt für PS5 zum absoluten Top-Preis im Angebot!

Nicht zuletzt die atmosphärische Spielwelt macht diesen Actionhit zu einem der besten Spiele seiner Art.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Singleplayer-Actionspiele überhaupt zum Schnäppchenpreis im Angebot schnappen. Die PS5-Version des Meisterwerks, das in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 97 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr aktuell hier bei MediaMarkt stolze 58 Prozent günstiger, laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen besseren Preis:

Der Deal ist Teil des Black Friday Sales bei MediaMarkt, der heute um Mitternacht endet. Da er zugleich auch als Teil einer separaten PlayStation-Aktion aufgeführt wird, könnte er mit etwas Glück jedoch noch bis zum 18. Dezember laufen. Da das Spiel aber natürlich auch jederzeit ausverkauft sein könnte, solltet ihr so oder so besser nicht allzu lange warten.

Sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon könnt ihr aktuell jedenfalls noch zahlreiche weitere PS5-Spiele im Angebot bekommen, die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Packend, schonungslos und wunderschön: Das ist das Action-Meisterwerk für PS5

Draußen in den freien Landschaften sieht die Postapokalypse von The Last of Us 2 wunderschön aus.

Es geht hier um das im letzten Jahr erschienene PS5-Remaster von The Last of Us Part 2, das den ursprünglich noch für PS4 erschienenen Megahit mit 4K-Auflösung, überarbeiteten Texturen und besseren Licht- und Schatteneffekten aufhübscht. Außerdem werden die neuen DualSense-Features, also das haptische Feedback und die adaptiven Trigger, unterstützt und ihr bekommt einen neuen Überlebensmodus mit Roguelike-Elementen sowie neue Charakter- und Waffendesigns.

Solltet ihr The Last of Us 2 noch gar nicht gespielt haben, lohnt es sich ohnehin, sich den Hit in der PS5-Version zu schnappen, denn ihr bekommt hier fraglos eines der besten Singleplayer-Actionspiele überhaupt. Das liegt unter anderem an der wendungsreichen und packenden Geschichte (auch wenn manche Fans des ersten Teils nicht erfreut darüber sein dürften, wie mit dessen geliebten Figuren umgegangen wird) als auch an der Atmosphäre der Spielwelt.

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Autoplay

The Last of Us Part 2 inszeniert die wohl glaubhafteste und schonungsloseste, aber auch schönste Postapokalypse, die wir je in einem Spiel gesehen haben. Von der Darstellung des Alltags der Menschen, die in dieser Welt um ihr Überleben kämpfen, bis hin zum hervorragenden Artdesign der Landschaften und Gebäude, die sich die Natur langsam zurückholt, ist alles mit größter Sorgfalt für Details gestaltet und wirkt dadurch teils geradezu schmerzhaft realistisch.

All das wirkt deshalb noch besser, da wird diesmal häufig in größeren, offenen Gebieten unterwegs sind und somit mehr Freiraum haben, die Welt zu erkunden. Spielerisch hat sich hingegen im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viel verändert: Ihr bekommt jene bewährte Mischung aus Schleichen und Shooter, die vielleicht nicht sehr innovativ sein mag, aber schon damals bestens funktioniert hat und noch mit ein paar Survival-Elementen wie der Suche nach Ressourcen angereichert wird.