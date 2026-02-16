Pokémon Erhabene Helden: Die neue Top-Trainer-Box ist jetzt verfügbar!

Neben den Karten selbst, steckt auch einiges an Zubehör für das TCG in der Box.

Nach Fatale Flammen steht mit Erhabene Helden die nächste Erweiterung für das Pokémon TCG an. Mit 290 Karten, neuen Artworks und vor allem mit neuen Mega-Entwicklungen für bekannte Pokémon wie Dragoran. Aber wie üblich könnt ihr die Karten nicht ohne vorherige Anmeldung kaufen.

Was Erhabene Helden für das Pokémon TCG bereit hält

So wie in den letzten Sets auch, liegt der Fokus wieder auf den neuen Mega-Entwicklungen. Diese besonders mächtigen Pokémon verfügen über verheerende Angriffe, sind aber auch drei Preiskarten wert, wenn sie selbst vernichtet werden. Sie einzusetzen ist also sowohl mächtig, als auch gefährlich.

Neben Dragoran gibt es noch zahlreiche andere Mega-Entwicklungen im neuen Pokémon-Set.

Eine Karte, die dabei besonders im Rampenlicht steht, ist Mega-Dragoran. Durch seine Fähigkeit Himmelstransport, könnt ihr einmal pro Zug euer aktives Pokémon durch ein anderes austauschen. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, von der viele Deck profitieren können, wenn sie den Platz haben, Dragoran unterzubringen.

Das enthält die Top-Trainer-Box

Die Top-Trainer-Box ist nicht für erfahrene Sammler und Profis gedacht, sondern richtet sich auch an Einsteiger*innen. Deshalb findet ihr in der Box nicht nur neun Boosterpacks, sondern auch jede Menge Zubehör, die euch den Einstieg maßgeblich erleichtern. Zudem kann die Verpackung direkt als Aufbewahrungsbox genutzt werden. Das ist alles enthalten:

65 Kartenhüllen

40 Energiekarten

6 Schadenswürfel

1 Münzwurfwürfel

Hier seht ihr den Inhalt der Top-Trainer-Box auf einen Blick.

Offiziell erscheint die Box zwar erst am 20. Februar, zur Vorbestellung ist sie aber schon jetzt verfügbar und je schneller ihr zuschlagt, desto besser sind eure Chancen, tatsächlich eine Box zu bekommen. Warum das zusammenhängt, erkläre ich gleich.

Amazon vs. Scalper: Deswegen könnt ihr die Karten nicht einfach so bestellen

Pokémon hat ein massives Problem mit Scalpern und das schon seit Jahren. Bei so gut wie allen Online-Shops werden neue Sets nur zu absurd hohen Preisen angeboten, da sich Scalper die Sets im Vorfeld sichern und dann teurer weiterverkaufen. Nur Amazon stellt sich gegen den Trend.

Denn bei Amazon müsst ihr zunächst eine Einladung anfordern, um die Box kaufen zu können. Amazon setzt euch dann auf eine Warteliste und gebt euch Bescheid, sobald eure Karten für euch bereit liegen. Zwar braucht ihr so etwas Glück, um überhaut an die Karten zu kommen, aber immerhin könnt ihr euch sicher sein, nicht zu viel dafür zu bezahlen.