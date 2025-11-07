Spiele-Sale inklusive Battlefield 6: MediaMarkt überflutet euch auch ohne Black Friday schon mit megaguten Angeboten

Schlagt zu und sichert euch unter anderem Spielneuheiten im Angebot!

Für mich hat endlich meine Lieblingsjahreszeit begonnen! Das Wetter ist cozy, man kann sich abends in einen Hoodie einkuscheln und bei einer Tasse Tee so richtig abschalten. Was für mich aber auf keinen Fall fehlen darf: ein Game, dass mich so richtig in eine andere Welt abtauchen lässt.

Dabei kommen die aktuellen Angebote bei MediaMarkt quasi wie gerufen, denn sogar neue AAA-Games oder absolute Klassiker bekommt ihr hier aktuell im unwiderstehlichen Angebot!

Battlefield 6 schon jetzt im Angebot sichern!

Ja, richtig gehört: Battlefield 6, das noch nicht mal ganz vor einem Monat Release gefeiert hat, ist jetzt günstiger bei MediaMarkt! Aber was erwartet euch in diesem Spiel eigentlich? Fans der Reihe wissen das natürlich, hier trotzdem ein kleiner Überblick!

Für die meisten ist Battlefield wahrscheinlich eins: Ein riesengroßes Schlachtfeld, auf dem ihr euch gemeinsam mit euren Freunden austoben könnt! Zwar gibt es im neusten Teil der Reihe auch einen Singleplayer mit Kampagne, aber das eigentliche Augenmerk liegt auf dem Multiplayer. Hier könnt ihr zwischen vier coole Klassen wählen, die euch verschiedene Fähigkeiten und Gadgets geben – Sturmsoldat, Pionier, Versorgung und Aufklärung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Aber worum geht es denn? Naja... simpel gesagt: Darum die Gegner auszuschalten und Missionsziele zu schaffen. Auf insgesamt neun Schauplätzen und mit acht Spielmodi müsst ihr also den Sieg für euer Team einholen!

Macht euren Fußballclub zu dem besten der Welt!

Ein weiterer Fan-Liebling feierte vor kurzem Release: EA SPORTS FC 26! Das legendäre Game, rundum eure Lieblingsspieler und -mannschaften, bei dem es nur um eines geht: Der Beste zu sein! Wie gewohnt stellt ihr hier eure individuellen Teams zusammen und tretet in spannenden Matches gegeneinander an!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Natürlich hat sich im Gegensatz zu den Vorgängern im Gameplay einiges getan und ihr könnt euch auf coole Neuerungen freuen! Hier habt ihr einen kleinen Überblick:

Zwei neue Gameplay-Stile: "Authentisch" für realistischen, taktischen Fußball und "Wettkampf" für schnellere, intensivere Online-Matches!

"Authentisch" für realistischen, taktischen Fußball und "Wettkampf" für schnellere, intensivere Online-Matches! Überarbeitete KI und Ballphysik: Spieler bewegen sich natürlicher, reagieren klüger und Zweikämpfe wirken deutlich physischer.

Spieler bewegen sich natürlicher, reagieren klüger und Zweikämpfe wirken deutlich physischer. Neuer Karrieremodus mit Archetypen und Live-Challenges: Mehr Tiefe, Individualität und Dynamik in der Trainer- und Spielerkarriere.

Mehr Tiefe, Individualität und Dynamik in der Trainer- und Spielerkarriere. Ultimate Team mit neuen Turnierforen und verbesserte Evolutions: Mehr Belohnungen und bessere Möglichkeiten, Spieler langfristig zu entwickeln!

Mehr Belohnungen und bessere Möglichkeiten, Spieler langfristig zu entwickeln! Technische Verbesserungen: Schnellere Ladezeiten, optimierte Performance auf PC und Next-Gen-Konsolen sowie überarbeitetes Menü-Design!

Lieber ein Spiel für die Nintendo Switch 2?

Pokémon-Legenden: Z-A ist nach Arceus das zweite Rollenspiel-Spin-off auf der Switch! Fans der Reihe können sich freuen, denn zum ersten Mal kehren wir in eine der schönsten Städte aus dem Pokémon Universum zurück! Genauer gesagt nach Illumina City, ein Ort den jeder der Pokémon X oder Y gespielt hat, kennen sollte!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Doch worum geht es? In Illumina City entwickeln sich die Pokémon größtenteils per Mega-Entwicklung weiter, was höchst verwunderlich ist! Gemeinsam mit euren neu gefundenen Freunden setzt ihr euch daran, herauszufinden, woran das liegt!

Das schier endlose Angebot bei MediaMarkt!

Ihr seid noch nicht fündig geworden? Keine Sorge, es sind eine Vielzahl toller Games bei MediaMarkt im Angebot. Hier ein kleiner Überblick: