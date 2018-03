Dass Sir Daniel Fortesque, das heldenhafte PS1-Skelett aus MediEvil, ein großes Comeback feiern wird, wissen wir bereits. Noch war aber unklar, wann genau das PS4-Remake erscheinen wird. Ein Twitter-User hat sich jetzt an den Kundenservice der großen US-Händler Walmart und Target gewandt und interessante Infos zum Inhalt sowie Release erhalten. Offiziell bestätigt hat Activision bislang aber noch nichts.

Gegenüber Marco Di Cicco (@MarcoDovahkiin) hat ein Walmart-Mitarbeiter verraten, dass der Preorder-Start von MediEvil am 30. April 2018 erfolgen wird und neben dem PS1-Original auch MediEvil II enthalten ist.

Auf die Gerüchte zum PS4-Remake der Spyro-Trilogie angesprochen, gab Walmart an, dass etwa zur gleichen Zeit die offizielle Ankündigung folgen soll. Auf die Nachfrage, ob das Spyro-Remake dann im September erscheinen wird, wurde das von Walmart bestätigt.

It's confirmed! Wal-Mart has stated that according to their database, the upcoming MediEvil remaster will be available to preorder in two weeks. Could we potentially see a full reveal at PAX East? ? #ResurrectedFortesque pic.twitter.com/haapd8akDI