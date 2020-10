PS Now im Oktober 2020 kommt mit Days Gone & Freitag der 13.

Neue PS Now-Games im Oktober 2020: Wer den Streaming-Service PS Now abonniert hat, der kann sich heute in neue Spiele stürzen. Und darunter befinden sich einige echte Kracher. Beispielsweise das PS4-Exclusive Days Gone und der Horror-Multiplayer-Titel Freitag, der 13.

Wann kommen die Spiele bei uns? Die Titel werden euch im Laufe des Nachmittags zur Verfügung stehen. Sollte es Änderungen geben, werden wir euch entsprechend informieren.

Ab sofort verfügbar:

Ebenfalls neu mit dabei sind:

Rad

MTX vs ATV All Out

Die Highlights vorgestellt

Days Gone

Darum geht's: Eine Pandemie hat beinahe die gesamte Menschheit ausgelöscht oder in seelenlose Freakers verwandelt, die eher wilde Bestien als Menschen sind. Ihr schlüpft in die Rolle von Deacon St. John, der sich als Kopfgeldjäger/Biker durch diese postapokalyptische Welt schlägt. Ihr erkundet eine Open World, nehmt Missionen an und müsst euch gegen die Freakers zur Wehr setzen. Das ist in eine spannende Story eingebunden.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn… ihr Open-World-Titel mögt und auf Zombie-Apokalypsen als Szenario steht. Außerdem bietet euch der Titel sehr viele Freiheiten.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn… ihr eher intensivere Spielerfahrungen wie The Last of Us mögt, die eine dichtere Story erzählen und ausgeprägtere Charakter bieten.

Freitag, der 13.

Darum geht's: Killer Jason treibt sein Unwesen. Ihr schlüpft in die Rolle eines seiner Opfer oder übernehmt selbst die Kontrolle über den Mörder. Gemeinsam mit anderen Spielern ist es eure Aufgabe, Jason zu entkommen oder eben die Gruppe zu dezimieren.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn… ihr Horror im Multiplayer erleben wollt und die Filmreihe Freitag, der 13. mögt. Zudem sollte ihr auf Teamplay stehen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn… ihr keinen Splatter mögt, denn in dem Titel geht es ganz schön brutal zur Sache.

Diese Spiele verlassen diesen Monat PS Now

Im Oktober müsst ihr euch von diesen Titel verabschieden:

Watch Dogs 2

Just Cause 4

Freut ihr euch über die neu angekündigten Spiele? Welches ist euer Favorit?