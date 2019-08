Im Mai haben wir das letzte Mal etwas von MediEvil gehört, dem kommenden Remakes des PS1-Klassikers von 1998. Im damaligen Trailer, der im Rahmen von Sonys State of Play gezeigt wurde, bekamen wir einen tieferen Einblick in das Gameplay und die Abenteuer von Sir Daniel Fortesque. Auch wenn das Remake unterhaltsam aussah, störten sich manche Spieler aber an der holprigen Framerate.

MediEvil - Remake bekommt flüssigere Framerate spendiert

Umso schöner nun die Überrraschung, dass die Entwickler von Other Ocean etwas nachgeholfen haben, denn auf der brasilianischen Videospielmesse Game XP gab es jetzt neues, deutlich flüssigeres Gameplay zu sehen.

Die Kollegen von Voxel waren vor Ort und haben die Spielszenen vom Bildschirm abgefilmt. Trotz der dadurch etwas schlechteren Bildqualität lässt sich gut erkennen, dass deutlich weniger Ruckler auftreten:

Der Unterschied fällt vielleicht nicht jedem sofort auf, aber er ist definitiv da. Auf ResetEra freuen sich die Spieler jedenfalls über das Upgrade:

"Ich bin froh, dass es immer besser aussieht. Sir Daniel verdient etwas auf dem Niveau von Spyro und Crash (Lant_War) "

"Das sieht sehr viel flüssiger aus. SEHR VIEL flüssiger. (Kyoufu) "

"Gott sei Dank, denn die Framerate im Reveal-Trailer sah ziemlich übel aus. (Bavera__) "

MediEvil erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4.