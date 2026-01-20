Life is Strange: Reunion enthüllt - Release, Story und Gameplay: Das müsst ihr über Max' letztes Mystery-Abenteuer wissen

Die Geschichte von Max und Chloe kommt zum Abschluss und wir haben alle Infos zum neuen Life is Strange für euch.

Dennis Müller
20.01.2026 | 19:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis
Soeben hat Entwickler Deck Nine das letzte Spiel der Life is Strange-Reihe angekündigt, in dem nicht nur die Geschichte von Max und Chloe zum Ende kommt. In Life is Strange: Reunion kommt es nämlich zu einem gemeinschaftlichen Abschluss der Reihe.

Alle wichtigen Eckdaten zum Adventure und wie ein solches Spiel nach den vorherigen Ereignissen in Arcadia Bay und an der Caledon University überhaupt möglich ist, gibt's hier im Artikel.

Release - Wann erscheint Life is Strange: Reunion?

  • am 26. März 2026

In wenigen Wochen ist es also schon so weit und für einen kleinen Vorgeschmack könnt ihr euch hier den Reveal von Life is Strange: Reunion anschauen:

Gibt es dieses Mal keinen Early Access? Zumindest sieht es aktuell ganz danach aus bzw. uns liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor, dass Käufer*innen der Deluxe Edition verfrühten Zugang erhalten.

Plattformen - Hier könnt ihr Reunion spielen

  • PS5, Xbox Series X/S und PC

Aktuell liegen uns noch keine Informationen zu einer Version für die Nintendo Switch (2) vor. Es ist jedoch sehr gut möglich, dass wie zuletzt bei Double Exposure kurz nach dem Release ein Port folgt.

Sollten uns neue Infos zur Switch-Version erreichen, werden wir den Artikel aktualisieren.

Disclaimer: Entwickler Deck Nine stand zuletzt im April 2024 im Fokus, als anonyme Anschuldigungen von mehreren Mitarbeiter*innen des Studios publik wurden. Inhaltlich geht es um Missmanagement, Crunch, sexuelle Belästigung und die Verbreitung von Nazi-Symbolen. Einen ausführlichen Bericht zum Thema findet ihr unter diesem Link.

Gameplay - die Besonderheiten von Reunion

Auch Reunion bleibt spielerisch der Reihe treu. Ihr bekommt ein narratives Adventure mit gelegentlichen Rätsel-Einlagen. Im direkten Vergleich zu Double Exposure gibt es aber noch die ein oder andere Neuerung:

  • Ihr spielt sowohl Max als auch Chloe
  • Wie im ersten Life is Strange besitzt Max erneut die Fähigkeit, die Zeit um wenige Minuten zurückzuspulen. So kann sie Ereignisse ungeschehen machen oder versuchen, bevorstehende Ereignisse abzuwenden
  • Im Gegensatz zum ersten Teil könnt ihr Max' Rewind-Fähigkeit jetzt jederzeit einsetzen

Auswirkungen von Rewind auf die Knobeleien: Auch an den Rätseln wird sich durch Max' neue (alte) Fähigkeit einiges ändern. So könnt ihr nicht nur mit eingesammelten Gegenständen in der Zeit zurückreisen, sondern euch durch das Zurückspulen auch mehr Zeit beim Lösungsweg verschaffen.

Chloe hingegen hat zwar keine Superkraft, ist dafür aber äußerst redegewandt. Für das Gameplay bedeutet das, dass ihr euch mit ihr in Dialogen aus Situationen herausreden könnt – vorausgesetzt, ihr findet die passenden Antworten.

Chloe Max

Chloe Chloe kann sich redegewandt aus heiklen Situationen herausreden.

Max Max kann jetzt jederzeit die Zeit um wenige Minuten zurückspulen.

So viel zu den groben Eckdaten von Life is Strange: Reunion und den Neuerungen beim Gameplay. Auf der zweiten Seite gehen wir näher auf die Geschichte ein und erklären euch auch, wie es überhaupt zum erneuten Wiedersehen der beiden nach den Ereignissen in Arcadia Bay kommen kann.

Freut ihr euch schon auf Reunion und das Wiedersehen mit Chloe – oder seid ihr doch etwas traurig, dass Life is Strange jetzt zum Abschluss kommt?

