Schnappt euch 5 neue Gratis-Games auf einen Schlag für Nintendo Switch - Dank Switch Online

Im Juni warten fünf neue Gratis-Titel auf euch.

Nintendo fügt monatlich neue Spiele in die Bibliothek von Nintendo Switch Online hinzu. So können sich Abonnierende ihre liebsten Retro-Titel der NES-, SNES- und Game Boy-Ära sichern. Zusätzliche Kosten fallen dadurch nicht an.

Auch in diesem Monat werden neue Spiele hinzugefügt. Nintendo-Fans können sich im Juni über gleich fünf Spiele freuen, die in der Spielebibliothek auftauchen.

Die neuen Gratis-Spiele im Juni für Nintendo Switch Online in der Übersicht

Wann erscheinen die neuen Titel? Die Spiele sind ab heute, dem 7. Juni 2024, verfügbar. Nintendo Switch Online hat im Gegensatz zu PS Plus und Xbox Game Pass nicht die Angewohnheit, Spiele zu entfernen. Deshalb könnt ihr die Titel so lange zocken, wie ihr euer Abo erneuert.

Welche neuen Spiele wird es geben? Die fünf neuen Game Boy-Spiele drehen sich alle um den Roboterjungen Mega Man. Folgende Titel werden im Juni hinzugefügt:

Mega Man: Dr. Wily’s Revenge

Mega Man II

Mega Man III

Mega Man IV

Mega Man V

In Mega Man I – IV muss der Roboterjunge gegen Dr. Wily kämpfen. Der fiese Wissenschaftler plant nämlich, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das führt Mega Man an die verrücktesten Orte. So kämpft er sich durch die Zeit, in den Erdkern oder auf der World Robot Expo.

In Mega Man V muss der Roboterjunge seine Schwester Roll aus den Fängen von Terra befreien. Dafür rüstet er sich mit dem mächtigen Mega Arm aus, mit dem er seine Feinde pulverisiert.

Im folgenden Video könnt ihr euch die neuen Spiele genauer ansehen:

2:32 Nintendo Switch Online bekommt im Juni 5 neue Gratis-Spiele

Alle Infos zu Switch Online in der Übersicht

Nintendo Switch Online gewährt euch Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek mit mehreren ausgewählten NES-, SNES- und Game Boy-Klassikern. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, wenn ihr die Spiele zocken wollt. Außerdem benötigt ihr das Abo, um den Online-Modus von Switch-Spielen zu nutzen.

Das Grund-Abo ist in folgende Preise unterteilt:

1 Monat: 3,99 Euro

3 Monate: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Im Gegensatz zu den originalen Versionen können die Spiele im Nintendo Switch Online-Abo jederzeit gespeichert werden. Zudem ist es möglich, mit der Tastenkombination ZL+ZR die Zeit zurückzuspulen, um Fehler zu korrigieren. Weitere Boni sind der Bildschirmfilter und das gemeinsame Spielen ohne Link-Kabel.

Wem das nicht genügt, der kann mit einem Aufpreis noch den Erweiterungspass abonnieren. Das Gesamtpaket kostet dann:

für 12 Monate: 39,99 Euro

für 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Mit dem Erweiterungspass habt ihr Zugriff auf ausgewählte N64-, Game Boy Advance- und Sega Mega Drive-Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Es besteht die Möglichkeit, den Abo-Dienst kostenlos für sieben Tage zu testen.

Seid ihr großer Fan von Mega Man und freut euch über die neuen Game Boy-Titel?