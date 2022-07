4 neue Bonus-Spiele für Switch Online: Holt euch diese Klassiker mit dem Erweiterungspass

Wer den Erweiterungspass für Nintendo Switch Online besitzt, darf sich regelmäßig über neue N64- und Sega Mega Drive-Spiele freuen. Während Nintendo jeden Monat mit einem Spiel ihrer 64-Bit-Konsole rausrückt, stand die Plattform von Sega bisher hinten an. Doch damit ist jetzt Schluss, denn in der Mega Drive-App für Switch, Switch Lite und Switch OLED stehen ab sofort vier neue Klassiker bereit, die wir euch kurz vorstellen wollen (via Nintendo).

Das sind die vier neuen Mega Drive-Spiele für Switch Online:

Comix Zone: Wie der Name schon verrät, spielt der Titel in einer von klassischen Comics inspirierten Welt. Ein Comic-Zeichner verirrt sich in die Comix Zone und muss sich durch Panels voller Mutanten kämpfen, um zu entkommen.

Target Earth: Dieser action-geladene Shooter besticht durch seine spannende Mischung aus Plattforming- und Shooter-Passagen, alles in einem gepanzerten Mech-Suit. Mit guten Leistungen verdient ihr euch bessere Ausrüstungsteile, mit denen ihr euch durch acht Level schlagen müsst.

Zero Wing: Vielleicht habt ihr schon einmal von dem Meme „All your base are belong to us!" gehört. Dieser verhunzte Satz stammt aus dem Side-Scrolling-Shooter Zero Wing. Mit auf dem Raumschiff montierten Kanonen, Lasers und Zielsuchraketen gilt es, etliche Schlachten zu schlagen und monströse Bosse zu besiegen.

Mega Man: The Wily Wars: Das Highlight unter den Neuankömmlingen ist Mega Man: The Wily Wars, das 16-Bit-Remakes der ersten drei Spiele der renommierten Mega Man-Serie beinhaltet. Wenn ihr alle drei Titel abschließt, bekommt ihr es in Wily Tower zudem mit einem komplett neuen Boss zu tun.

Im Trailer bekommt ihr einen ersten Eindruck der frischen Titel:

Das sind die neuesten Spiele für N64, SNES und NES:

Alle Infos zu Switch Online + Erweiterungspass

Falls ihr noch kein Abo habt: Switch Online gewährt euch nicht nur Zugriff auf eine Gratis-Bibliothek mit mehreren ausgewählten NES- und SNES-Klassikern, sondern ist auch die Grundvoraussetzung dafür, online spielen zu können.

Das Grund-Abo ist in folgende Preise unterteilt:

1 Monat: 3,99 Euro

3 Monate: 7,99 Euro

12 Monate: 19,99 Euro

12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Wem das nicht genügt, der kann mit einem Aufpreis noch den Erweiterungspass abonnieren. Dieser kostet:

für 12 Monate: 40 Euro

für 12 Monate Familien-Abo: 70 Euro

Mit dem Erweiterungspass habt ihr Zugriff auf ausgewählte N64- und Mega Drive-Spiele, die ihr kostenlos, beziehungsweise ohne Zusatzkosten, herunterladen könnt.

Alle weiteren Infos zu Nintendo Switch Online + Erweiterungspass findet ihr in einem separaten GamePro-Artikel.

Was haltet ihr von den neuen Switch Online-Spielen?