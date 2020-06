Mehr Pokémon-News in einer Woche: Was könnte angekündigt werden?

Die Pokémon Company hat heute in einer knapp zehnminütigen Pokémon Direct einige neue Dinge zum Pokémon-Franchise verraten. Die wohl größte Neuigkeiten: Mit New Pokémon Snap kehrt das kultige Taschenmonster-Fotosafari-Prinzip auf die Nintendo Switch zurück.

Doch das war bezüglich Pokémon-Infos noch nicht alles. Denn wie am Ende des Streams verraten wurde, wird aktuell an einem weiteren großen Projekt gearbeitet. Und dazu wird es schon bald erste Informationen geben, denn für nächste Woche wurde eine Pokémon Presents-Veranstaltung angekündigt.

Termin: 24. Juni 2020

24. Juni 2020 Uhrzeit: Noch nicht bekannt, vermutlich auch 15 Uhr

Was könnte auf der Pokémon Presents gezeigt werden?

Das ist eine gute Frage, auf die wir natürlich noch keine konkrete Antwort haben. Vermutungen lassen sich aber immerhin schon mal aufstellen, was aktuell im Netz (z.B. auf Twitter) auch fleißig getan wird.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist das Regal hinter dem CEO der Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, während der Pokémon Direct. In der zweiten Etage sind sehr auffällig Pokémon aus den Gold- und Silber-Versionen (von 1999) platziert, zum Beispiel Ho-Oh oder Raikou.

Möglichkeit 1

Da Gold und Silber die zweite Pokémon-Generation einläuteten, wird nun vermutet, dass die Ankündigung nächste Woche irgendetwas damit zu tun haben könnte. Vielleicht gibt es ein Remake dieser Titel?

Möglichkeit 2

Unten rechts im Bild ist zudem Evoli sowie zwei seiner Entwicklungen zu sehen. Hier wird gemutmaßt, dass das nächste Pokémon-Spiel ein neuer Teil aus der Pokémon: Let's Go-Reihe sein könnte, die Ende 2018 eingeführt wurde.

Idealer Lückenfüller: Ein Let's Go-Titel wäre perfekt, um die Zeit bis zum nächsten "großen" Pokémon-Spiel zu überbrücken, für das Game Freak anscheinend schon Personal sucht. Bleibt noch:

Möglichkeit 3

Etwas vollkommen anderes ist natürlich auch möglich. So oder so müssen wir uns überraschen lassen. In einer Woche sind wir dann hoffentlich schlauer.

Was glaubt ihr, könnte angekündigt werden?