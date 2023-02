Mehrwertsteuer geschenkt bei MediaMarkt: Große Super-Bowl-Aktion startet bald!

Wie in jedem Jahr starten MediaMarkt und Saturn auch 2023 wieder eine große Rabattaktion zum Super Bowl: Ab 20 Uhr am 10. Februar bis 9 Uhr am 13. Februar bekommt ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment. Das bedeutet einen Preisnachlass von 15,966 Prozent. Hier werdet ihr die Aktionen finden, sobald sie gestartet sind:

Wie üblich werden Produkte bestimmter Hersteller wie zum Beispiel Apple von der Aktion ausgeschlossen. Auch digitale Artikel wie Spiele-Downloads und Gutscheine sind nicht dabei, ebenso wie Angebote von Drittanbietern. Ansonsten scheint der Rabatt nach derzeitigem Stand aber für so ziemlich alles zu gelten.

Was sind die besten Angebote?

Was genau die besten Angebote sein werden, können wir im Moment noch nicht genau sagen, da noch nicht ganz klar ist, welche Produkte verfügbar sein werden und ob sich einzelne Preise vor Aktionsstart vielleicht noch ändern. Erfahrungsgemäß kann man aber vor allem bei hochpreisigen Technikprodukten wie 4K-Fernsehern, Handys und Laptops kräftig sparen. Außerdem dürfte es sich um eine gute Gelegenheit handeln, um günstig preisstabile Gaming-Hardware wie Controller und Headsets zu kaufen. Ob auch Konsolen Teil der Aktion sein werden, bleibt abzuwarten.

Sobald die Aktion gestartet wurde, werden wir für euch die besten Deals heraussuchen, insbesondere aus dem Gaming-Bereich. Falls ihr darauf nicht warten wollt, könnt ihr euch hier schon mal nach spannenden Produkten umsehen und sie euch vormerken:

Wann findet der Super Bowl 2023 statt?

Die Aktionen bei Saturn und MediaMarkt starten zwar schon am Freitagabend, der 57. Super Bowl findet aber erst an 12. Februar um 16:30 Uhr Ortszeit beziehungsweise am 13. Februar um 00:30 Uhr statt. Er wird in diesem Jahr zwischen den Philadelphia Eagles, dem Champion von 2018, und den Kansas City Chiefs, dem Sieger von 2020 und Finalisten von 2021, ausgetragen. Die Übertragung übernehmen in Deutschland Pro 7 und DAZN.