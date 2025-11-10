Digimon Beatbreak: Wann erscheint Episode 7? Sendezeit, Streamingdienst und wie viele Folgen noch kommen

Digimon Beatbreak ist endlich draußen! Hier erfahrt ihr wann und wo ihr immer die neueste Folge anschauen könnt!

Myki Trieu
10.11.2025 | 17:06 Uhr

Mit Digimon Beatbreak bekommen Fans des beliebten Franchises einen neuen Anime! (© Akiyoshi Hongo Toei Animation) Mit Digimon Beatbreak bekommen Fans des beliebten Franchises einen neuen Anime! (© Akiyoshi Hongo / Toei Animation)

Digimon-Fans hatten mit dem Release des neuesten JRPG-Ablegers “Digimon Story: Time Stranger” einen fantastischen Start in den Herbst. Das ist jedoch nicht das Einzige, auf das sich Fans der nostalgischen Kindheits-Serie freuen dürfen, denn Toei Animation spendiert euch zusätzlich noch zur Herbst-Saison eine neue Anime-Serie: Digimon Beatbreak.

Wann und wo immer die nächste Folge der neuen Serie erscheint, wie es weitergeht und wie viele Episoden noch auf euch zukommen, findet ihr hier.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Video starten 1:00 Digimon Beatbreak in erstem Trailer enthüllt brandneue Digimon und Protagonisten

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 6 von Digimon Beatbreak?

  • Datum: 16. November 2025
  • Sendezeit: gegen 9 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Wie ist es mit der deutschen Synchro? Bisher gibt es keine Informationen zur Umsetzung einer deutschen Vertonung von Digimon Beatbreak.

Wie viele Folgen wird Digimon Beatbreak insgesamt haben?

Toei Animation hat bislang noch nicht verraten, wie viele Episoden die neue Digimon-Anime-Serie umfassen wird. Doch basierend auf früheren Serien und dem aktuellen Trend, Animes in kleinere Staffeln oder Halbstaffeln zu unterteilen, lässt sich schätzen, dass der neue Ableger zwischen 45 und 70 Episoden über mehrere Seasons haben wird.

Das ist in Episode 6 passiert und so wird es womöglich weitergehen

Achtung, die folgenden Absätze beinhalten Spoiler!

In Episode 6 beschließen Pandamon und die Glowing Dawn-Mitglieder ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – auch wenn sie sich gegen Sasatakes Wünsche stellen müssen. Immerhin möchten sie sich an den Halunken rächen, die Sasatake und daher das kleine Einkaufsviertel geschadet haben.

Es kommt zu einem rührenden Abschied zwischen Gekkomon und Pandamon, der sich durch den großen Schaden im Kampf gegen die Halunken eigentlich wieder in ein kleines Vorstufen-Digimon zurückverwandelt hätte – wenn nicht Gekkomons E-Pulse seine schweren Verletzungen geheilt hätte.

In der nächsten Episode scheint es die Truppe in den Wald zu einem Camping-Trip zu verschlagen, wo Tomoro nun an der Reihe ist, das Frühstück für das Team zu kochen. Dabei wird er plötzlich von einem BlackGaogamon angegriffen!

Schaut ihr in Digimon Beatbreak rein und welche Staffel war euer absoluter Favorit aus der Kindheit?

