One Piece: Wann kommt Episode 1156? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und wie es im Anime weitergeht

Im April 2026 ist der One Piece-Anime wieder zurück mit einem neuen Arc und hier erfahrt ihr, wann die neuen Episoden des Arcs erscheinen.

Myki Trieu
27.03.2026 | 06:15 Uhr

Ruffy und Co. bekommen neue Outfits im nächsten Arc. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Ruffy und Co. bekommen neue Outfits im nächsten Arc. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Anime ist endlich aus seiner sechsmonatigen Pause zurück und steigt direkt in einen neuen Arc ein, der zudem auch noch ein Teil der finalen Saga ist. Damit ihr den Einstieg in die neue Season von One Piece nicht verpasst, erfahrt ihr hier wann und wo die nächste Episode des Animes erscheinen wird.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1156 von One Piece?

  • Starttermin: 05. April 2026
  • Uhrzeit: voraussichtlich wieder gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: ADN und Crunchyroll
  • Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln
  • Aktueller Arc: Elban-Arc

Was ist mit Netflix? Dort werden die neuesten Folgen womöglich weiterhin mit einer Woche Verspätung ebenfalls im Originalton mit Untertiteln ausgestrahlt.

Hier bekommt ihr den ersten Einblick auf den kommende Elban-Arc der neuen One Piece-Season:

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Im vorherigen Arc von One Piece landen die Strohhüte auf Egghead und treffen auf Dr. Vegapunk, der von den Fünf Weisen zum Schweigen gebracht werden soll, nachdem er die Wahrheit über das Verlorene Jahrhundert erforscht hat.

Dabei erfahren Monkey D. Ruffy und seine Crew nicht nur die tragische Vergangenheit von Bartholomäus Bär und dessen Verbindung zu Jewelry Bonney, sondern auch mehr über Joy Boy und den Konflikt mit der Weltregierung.

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Der Arc gipfelt in einem Kampf gegen die Fünf Weisen, die nur mit Mühe aufgehalten werden können. Erst durch den Einsatz des Eisenriesen Emeth und einer versiegelten Haki-Technik von Joy Boy gelingt schließlich die Flucht von Egghead.

In der kommenden Staffel verschlägt es die Strohhüte nach Elban, die Heimat der Riesen-Krieger*innen, wo sie mehr über den Sonnengott Nika, eine mysteriöse Prophezeiung und Imus Machenschaften der Vergangenheit erfahren.

Mit wie vielen Episoden ihr in dieser Staffel rechnen könnt

Ab sofort wird es nur noch 26 Episoden des One Piece-Animes pro Jahr geben, da die Gefahr bestand, den Manga mit der vorherigen Adaptionsgeschwindigkeit einzuholen.

Wie es genau zu dieser "Einschränkung" an Episoden gekommen ist und, was es mit der letzten sechsmonatigen Pause auf sich hatte, könnt ihr hier noch einmal nachlesen:

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Kurz gesagt: Mit diesem neuen Release-Rhythmus möchte das Animationsstudio Toei Animation dem One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda genug Zeit bieten, mehr Manga-Kapitel zu veröffentlichen und somit mehr Material für zukünftige Staffeln von One Piece sammeln – ohne, dass sie den Manga irgendwann einholen und dadurch riskieren, ein anderes Ende oder eine längere Pause nehmen zu müssen.

Freut ihr euch auf die Anime-Adaption des Elban-Arcs und wie ist eure Meinung dazu, dass ab sofort nur noch 26 One Piece-Episoden pro Jahr erscheinen?

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