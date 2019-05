Meisterdetektiv Pikachu, die Pokémon-Kriminalgeschichte für den Nintendo 3DS, erscheint bald auch für die Nintendo Switch - allerdings mit einem Twist. Wie The Pokémon Company auf ihrer Pressekonferenz mitteilten, werde die Switch-Version um neue Storyteile erweitert, unter anderem soll das Ende verlängert werden.

Die Ankündigung konnte neben den Enthüllungen der Apps Pokémon Sleep und Home und dem Handyspiel Pokémon Masters beinahe übersehen werden, die Webseite twinfinite hat jedoch aufgepasst (und das auf der Konferenz gesprochene Japanisch übersetzt).

Ein neues Ende für Detective Pikachu

Demnach habe der 3DS-Titel, der inhaltlich übrigens nicht komplett mit dem gerade erschienenen Meisterdetektiv Pikachu-Film übereinstimmt, mit einem Cliffhanger geendet, der viele Fans unbefriedigt zurückgelassen habe. Jetzt soll es ein neues Ende geben, das alles in ein rechtes Licht rücken wird.

Bei uns haben sowohl die 3DS Version von Meisterdetektiv Pikachu als auch der Kinofilm sehr gut abgeschnitten, wir sind jedoch gespannt, inwiefern sich das Ende der Switch-Version von beiden unterscheiden soll, ob es noch weitere Storytwists gibt und ob für die Switch vielleicht sogar noch neue Gameplayelemente ausgepackt werden.

Alle Neuigkeiten zum Spiel erfahrt ihr natürlich bei uns. In der Konferenz bekräftigte The Pokémon Company noch einmal, dass sie das Remake unter anderem deswegen bringen, weil sie sich durch den großen Erfolg des Films auch ein gesteigertes Interesse am Spiel versprechen. Was sagt ihr dazu?

Würdet ihr die Switch-Version spielen, wenn euch der Film gefällt?