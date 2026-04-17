Das meistgekaufte Heimkinosystem bekommt ihr bei Amazon jetzt gnadenlos günstig!

Soundbar, Subwoofer und Rear-Speaker kommen bei diesem System zusammen und das zu einem echt fairen Preis.

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass die meisten Haushalte in Deutschland zwar über einen TV verfügen, aber nicht über ein Soundsystem dafür. Denn aus meiner Sicht entgeht jedem, der keine Soundbar nutzt, 50 Prozent der Immersion im Heimkino. Ein Umstand, der nicht so bleiben muss, denn guter Sound muss nicht teuer sein. Der Audio-Bestseller auf Amazon ist gerade sogar stark reduziert.

Bombastischer Sound mit Dolby Atmos ins Bestform

Das System, von dem hier die Rede ist, ist das Ultimea Skywave X40. Es besteht aus einer Soundbar mit fünf Kanälen, einem Subwoofer und zwei Satelliten-Speakern und hat somit die ultimativen Voraussetzungen, um wirklichen 3D-Klang zu liefern. Wer das einmal gehört hat, wird in Zukunft beim Ton jedes internen TV-Lautsprechers einschlafen.

Die Soundbar ist mit Upfiring Speakern ausgestattet.

Durch diese Kombination erreicht euch der Ton aus unterschiedlichen Richtungen: Von vorne, über die in der Soundbar enthaltenen Upfiring Speaker von oben und durch die Rear Speaker auch von hinten. So entsteht eine Klangkuppel, die euch Sound räumlich wahrnehmen lässt. So hört sich der im Film vorbeifliegende Helikopter wirklich so an, als würde er über euren Kopf hinweg brausen.

Zusätzlich wummert der externe Subwoofer mit einem starken Bass euch spürbar in den Sitz. Ihr hört den Sound also nicht nur, ihr spürt ihn mit jeder Körperzelle.

Warum ist gerade dieses Soundsystem bei Amazon so beliebt?

In kaum einem anderen Soundsystem bekommt ihr eine ähnliche Ausstattung für denselben Preis. Allein nach der Kombination aus einer Soundbar mit Upfiring Speakern und zusätzlichen Satelliten-Lautsprechern ist eher selten auf dem Markt. Zudem funktioniert das Setup komplett kabellos. Ihr braucht euch also keine komplizierten Systeme ausdenken, wie ihr in eurem Wohnzimmer die Kabel möglichst unauffällig verlegt.

Der externe Subwoofer trumpft mit einem edle Holzgehäuse auf.

Strom benötigen die Geräte natürlich trotzdem, aber die Kommunikation untereinander funktioniert kabellos. Lediglich die Soundbar müsst ihr in euren TV einstecken. Das Ultimea Skywaxe X40 verbindet eine enorme Audio-Leistung mit einem extrem niedrigen Preis und führt deswegen aus meiner Sicht auch völlig zurecht die Liste der Audiosysteme auf Amazon als Bestseller an.