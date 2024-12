Das sind die Top 11 PS5-Spiele des Jahres 2024 - laut Metacritic

Das sind die besten PS5-Spiele des Jahres!

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und ihr wisst, was das bedeutet: Es ist Zeit für Top-Listen. Was war also das Beste, was die PS5 dieses Jahr zu bieten hatte? Diese Frage beantwortet uns die Plattform Metacritic, die die durchschnittliche Review-Punktzahl – den sogenannten Metascore eines Spiels – errechnet hat.

Die besten Switch-Spiele 2024 laut Metacritic haben wir übrigens hier für euch aufbereitet:

Top 11 PS5-Spiele 2024 laut Metacritic

Filtern wir auf Metacritic nach den besten PS5-Spielen des Jahres, dann ergibt sich folgende Liste:

Zwei kleine Anmerkungen: Die Top 11 besteht nicht ausschließlich aus PlayStation-Exklusivspielen, sondern Multiplattform-Titeln. Bei Platz 1, Shadow of the Erdtree, handelt es sich um eine Erweiterung. Streng genommen, also wenn wir ausschließlich nach vollwertigen Spielen gehen würden, teilen sich Astro Bot und Metaphor den ersten Platz.

Die Top 3 vorgestellt

Die drei besten PlayStation-Games des Jahres stellen wir euch hier noch einmal gesondert vor:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree (Erweiterung)

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Shadow of the Erdtree ist die große Story-Erweiterung des Open World-Hits Elden Ring von FromSoftware. Und sie macht genau da weiter, wo das Hauptspiel aufgehört hat: Ihr schlagt euch in einem riesigen neuen Gebiet durch allerhand gnadenlose Gegner und neue Bosse. Ein Muss für alle Fans des FromSoftware-Meisterwerks.

Astro Bot

0:30 Neues PS5-Exclusives erntet jede Menge Lob und 90er Wertungen - Accolades Trailer zu Astro Bot

Das eigenständige Abenteuer des Knuddelroboters Astro Bot führt in diesem Jahr zu Recht zahlreiche Bestenlisten an und hat sogar bei den Game Awards 2024 den Titel "Game of the Year" abgeräumt. Der Platformer überzeugt hinsichtlich Kreativität und setzt die Features des DualSense gekonnt in Szene – und ist dabei bis zum letzten Pixel unfassbar charmant.

Metaphor - ReFantazio

3:18 Metaphor: Das "Fantasy-Persona" hat einen Releasetermin und kommt noch dieses Jahr

Auf Persona 6 müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis dahin solltet ihr als Fans der Reihe aber unbedingt einen Blick auf Metaphor werfen!

Hierbei handelt es sich um ein Fantasy-RPG von Atlus, den Macher*innen von Persona. Das Grundprinzip von Metaphor ist ähnlich: Ihr durchkämmt einerseits Dungeons und kämpft in rundenbasierten Matches gegen Monster. Andererseits verbringt ihr etliche Stunden damit, Dialoge zu lesen und in Visual Novel-Manier eine spannende Story mit zahlreichen Wendungen zu erleben.

