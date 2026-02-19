Wer braucht da noch ein Splinter-Cell-Remake? Der Urvater aller Stealth-Games ist zurück – und das schöner denn je!

Die Legende kehrt zurück in den Dschungel: Erlebe die Ursprungsgeschichte von Big Boss in atemberaubender Next-Gen-Grafik – aktuell zum Sparpreis in der Deluxe Edition.

Während wir Stealth-Veteranen früher in Thief: The Dark Project noch jeden einzelnen Bodenbelag auf seine Lautstärke geprüft haben, wirkt das Schleich-Genre heute in vielen Action-Titeln oft nur noch wie angetackert – nicht mehr wie das Herzstück des Gameplays. Geduckt laufen, kurz im hohen Gras verschwinden, weiterballern. Viel mehr bleibt davon häufig nicht übrig.

Und dann kam vor ein paar Jahren die Ankündigung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Für mich – und wahrscheinlich auch für viele von euch – war das Original von 2004 der heilige Gral der taktischen Spionage-Action. Tarnung, Geduld, Improvisation im Dschungel: Hier fühlte sich Schleichen nicht wie eine Option an, sondern wie der einzige Weg. Die Deluxe Edition dieses Meisterwerks ist bei Amazon momentan zu einem Preis gelistet, bei dem selbst eingefleischte Splinter-Cell-Fans nicht "Nein" sagen könnten.

Nostalgie trifft Next-Gen-Technik: Warum MGS Delta das Herz jedes Stealth-Fans höherschlagen lässt

2:34 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Neuer Trailer erlaubt einen Blick auf die schickeren Cutscenes

Autoplay

Falls ihr bisher einen Bogen um die Metal-Gear-Reihe gemacht habt (Unglaublich, aber wir verzeihen euch!), ist „Delta“ der perfekte Einstiegspunkt. Das Spiel fungiert als Prequel und erzählt die Ursprungsgeschichte von Naked Snake. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg der 1960er Jahre. Die Welt steht wieder mal am Rande eines Atomkriegs, und ihr werdet im Alleingang hinter die feindlichen Linien der Sowjetunion geschickt.

„Snake Eater“ erzählt eine packende Story über die Themen Loyalität, Verrat und die Frage, was einen Soldaten eigentlich ausmacht. Ihr trefft auf die ikonische Cobra Unit – eine Truppe von Bossgegnern, die das Wort „skurril“ neu definieren – und müsst euch eurer Mentorin „The Boss“ stellen. Die emotionale Wucht des Originals bleibt erhalten, wird aber durch die verbesserte Mimik der Charaktere und die detaillierten Umgebungen noch einmal deutlich intensiver spürbar.

Simon Berger Schon seit den ersten Raubzügen in Dark Project und dem markanten Surren von Sam Fishers Nachtsichtgerät schlägt Simons Herz für das lautlose Vorgehen aus den Schatten heraus. Als Stealth-Enthusiast der alten Schule schätzt er Taktik und heimliches Abwarten weit mehr als rohe Gewalt. In Metal Gear Solid Delta findet er die perfekte Dreifaltigkeit aus geschliffenem Gameplay, ergreifender Erzählweise und modernster Unreal-Engine-5-Grafik vor.

Technik-Check: Unreal Engine 5 haucht Snake neues Leben ein

Hier wird es für uns Technik-Fans richtig spannend. Konami hat das Spiel von Grund auf in der Unreal Engine 5 neu aufgebaut. Das bedeutet: Dynamisches Licht, das durch das Blätterdach bricht, physikalisch korrekt reagierender Schlamm, der an Snakes Kleidung kleben bleibt, und Narben, die das ganze Spiel über an seinem Körper verbleiben, wenn ihr euch verletzt.

Besonders cool für die Puristen unter euch: Ihr habt die Wahl zwischen der klassischen Steuerung von damals und einer modernen Variante, die sich eher wie ein aktueller Third-Person-Shooter anfühlt. So kommen sowohl wir alten Hasen als auch die Neulinge voll auf ihre Kosten. Die Soundkulisse wurde ebenfalls überarbeitet und unterstützt modernes 3D-Audio – ihr hört also genau, aus welcher Richtung das Rascheln im Unterholz kommt.

Das Sammlerstück: Die Deluxe Edition bietet euch neben dem schicken Steelbook auch physische Goodies für echte Metal-Gear-Liebhaber.

Jetzt zugreifen: Das aktuelle Amazon-Angebot im Check

Warum erzähle ich euch das alles ausgerechnet jetzt? Ganz einfach: Weil Qualität oft ihren Preis hat, man aber auch mal Glück haben kann. Aktuell haut Amazon die Deluxe Edition zu einem Preis raus, der deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt.

Ob ihr nun wie ich mit Dark Project großgeworden seid oder einfach nur ein verdammt gutes Action-Adventure mit Tiefgang sucht: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist die ultimative Liebeserklärung an das Stealth-Genre. Es bewahrt die Seele des Kojima-Klassikers, poliert sie aber auf einen technischen Standard, der 2026 für Staunen sorgt. Packt die Tarnfarbe aus, schärft das Überlebensmesser und nutzt das Angebot bei Amazon, bevor der Alarm losgeht!

