Wer braucht da noch ein Splinter-Cell-Remake? Der Urvater aller Stealth-Games ist zurück – und das schöner denn je!

Während wir Stealth-Veteranen früher in Thief: The Dark Project noch jeden einzelnen Bodenbelag auf seine Lautstärke geprüft haben, wirkt das Schleich-Genre heute in vielen Action-Titeln oft nur noch wie angetackert – nicht mehr wie das Herzstück des Gameplays. Geduckt laufen, kurz im hohen Gras verschwinden, weiterballern. Viel mehr bleibt davon häufig nicht übrig.
Und dann kam vor ein paar Jahren die Ankündigung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Für mich – und wahrscheinlich auch für viele von euch – war das Original von 2004 der heilige Gral der taktischen Spionage-Action. Tarnung, Geduld, Improvisation im Dschungel: Hier fühlte sich Schleichen nicht wie eine Option an, sondern wie der einzige Weg. Die Deluxe Edition dieses Meisterwerks ist bei Amazon momentan zu einem Preis gelistet, bei dem selbst eingefleischte Splinter-Cell-Fans nicht "Nein" sagen könnten.Holt euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition besonders günstig bei Amazon!
Nostalgie trifft Next-Gen-Technik: Warum MGS Delta das Herz jedes Stealth-Fans höherschlagen lässt
Falls ihr bisher einen Bogen um die Metal-Gear-Reihe gemacht habt (Unglaublich, aber wir verzeihen euch!), ist „Delta“ der perfekte Einstiegspunkt. Das Spiel fungiert als Prequel und erzählt die Ursprungsgeschichte von Naked Snake. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg der 1960er Jahre. Die Welt steht wieder mal am Rande eines Atomkriegs, und ihr werdet im Alleingang hinter die feindlichen Linien der Sowjetunion geschickt.
„Snake Eater“ erzählt eine packende Story über die Themen Loyalität, Verrat und die Frage, was einen Soldaten eigentlich ausmacht. Ihr trefft auf die ikonische Cobra Unit – eine Truppe von Bossgegnern, die das Wort „skurril“ neu definieren – und müsst euch eurer Mentorin „The Boss“ stellen. Die emotionale Wucht des Originals bleibt erhalten, wird aber durch die verbesserte Mimik der Charaktere und die detaillierten Umgebungen noch einmal deutlich intensiver spürbar.Schnappt euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition stark reduziert bei Amazon!
Technik-Check: Unreal Engine 5 haucht Snake neues Leben ein
Hier wird es für uns Technik-Fans richtig spannend. Konami hat das Spiel von Grund auf in der Unreal Engine 5 neu aufgebaut. Das bedeutet: Dynamisches Licht, das durch das Blätterdach bricht, physikalisch korrekt reagierender Schlamm, der an Snakes Kleidung kleben bleibt, und Narben, die das ganze Spiel über an seinem Körper verbleiben, wenn ihr euch verletzt.
Besonders cool für die Puristen unter euch: Ihr habt die Wahl zwischen der klassischen Steuerung von damals und einer modernen Variante, die sich eher wie ein aktueller Third-Person-Shooter anfühlt. So kommen sowohl wir alten Hasen als auch die Neulinge voll auf ihre Kosten. Die Soundkulisse wurde ebenfalls überarbeitet und unterstützt modernes 3D-Audio – ihr hört also genau, aus welcher Richtung das Rascheln im Unterholz kommt.
Jetzt zugreifen: Das aktuelle Amazon-Angebot im Check
Warum erzähle ich euch das alles ausgerechnet jetzt? Ganz einfach: Weil Qualität oft ihren Preis hat, man aber auch mal Glück haben kann. Aktuell haut Amazon die Deluxe Edition zu einem Preis raus, der deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt.
Ob ihr nun wie ich mit Dark Project großgeworden seid oder einfach nur ein verdammt gutes Action-Adventure mit Tiefgang sucht: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist die ultimative Liebeserklärung an das Stealth-Genre. Es bewahrt die Seele des Kojima-Klassikers, poliert sie aber auf einen technischen Standard, der 2026 für Staunen sorgt. Packt die Tarnfarbe aus, schärft das Überlebensmesser und nutzt das Angebot bei Amazon, bevor der Alarm losgeht!Sichert euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition für kurze Zeit günstig bei Amazon!
Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die heißesten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!