Mit dem Microsoft Flight Simulator könnte am Jahresende ein Spiel an der Spitze der Titel mit der besten Grafik stehen, das bislang lediglich für die Xbox One und (noch) nicht für die Xbox Series X angekündigt wurde.

Was wir nämlich seit Wochen aus der Alpha-Version für den PC sehen ist nämlich in puncto Optik einfach nur beeindruckend. Jetzt sind neue Bilder zur Simulation aufgetaucht, die nochmal eindrucksvoll beweisen, wie hoch der Detailgrad auch in der Spielwelt selbst ist. (via DSO Gaming)

Spielwelt des MS Flight Simulators strotzt vor Details

Bereits in den vergangenen Wochen haben wir allerhand Infos zum Spiel erhalten, die uns zum Staunen brachten. So werden nicht nur alle Flughäfen der Welt detailgetreu abgebildet, auch soll der Online-Modus "alle Piloten der Welt zusammenbringen".

Mit den folgenden Bildern, die wohlgemerkt noch aus der Alpha-Version des Spiels stammen und nicht die grafische Qualität des finalen Spiels darstellen, bekommen wir einen weiteren Eindruck davon, wie echt die Spielwelt wirkt. Von der Millionen-Metropole bis zum kleinen Dorf wird die Welt eindrucksvoll abgebildet. Schaut selbst:

Nachfolgend findet ihr noch weitere Bilder aus der Alpha:

Der Microsoft Flight Simulator erscheint wohl 2020 für Xbox One und PC. Aktuell befindet sich das Spiel in einer Alpha-Testphase. Bereits im Juli soll eine Beta starten.

Was sagt ihr zu den neuen Bildern zum MS Flight Simulator?