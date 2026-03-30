Microsoft kündigt großen Games Showcase an und will dort endlich mehr zur Fortsetzung einer großen Xbox-Reihe zeigen

Im Sommer erfahren wir, was uns in den kommenden Monaten auf der Xbox erwartet.

Im Juni erwartet uns eine neue Ausgabe des Summer Game Fest und auch Xbox wird dieses Jahr wieder mit einem eigenen Event am Start sein. Jetzt wissen wir: Das findet nur kurz nach der Show von Geoff Keighley statt.

Xbox Games Fest findet am 7. Juni statt – und hat Gears of War im Gepäck

Der genaue Termin wurde heute von der noch relativ neuen CEO Asha Sharma über X bekannt gegeben. Am Sonntag, dem 7. Juni 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit gibt es wieder viele Neuigkeiten zu kommenden Xbox-Spielen zu sehen.

2:20 Gears of War: E-Day - Prequel zum Xbox-Klassiker mit actionreichem Cinematic-Trailer angekündigt

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Im Anschluss soll es zudem noch eine dezidierte Direct zum kommenden Gears of War: E-Day geben. Wir dürfen uns also wohl auf eine Menge neuer Information zum großen Xbox-Shooter freuen.

In der regulären Show erhoffen wir uns vor allem Neuigkeiten zum kommenden Open World-Rollenspiel Fable, zum Halo: Campaign Evolved Remake und natürlich zu vielen bisher unangekündigten Titeln. Vielleicht überrascht uns MachineGames endlich mit einem neuen Wolfenstein? Ja? Jaaa?

Summer Game Fest 2026 nimmt Gestalt an

Das Xbox Games Showcase ist damit das nächste große Event, das im ehemaligen Zeitraum der E3 stattfindet. Den Start macht das Summer Game Fest am Freitag, dem 5. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Am 7. Juni findet neben dem Microsoft Event noch die PC Gaming Show statt, für die es aber noch keine genaue Uhrzeit gibt. Sie findet aber vermutlich im Anschluss an das Xbox Showcase gegen 21:00 oder 22:00 Uhr statt.

Große Shows von PlayStation und Nintendo sind hingegen nicht zu erwarten – zumindest nicht direkt im Zeitraum des Summer Games Fest. Während Sony meist schon im Mai ein ähnliches Event abhält, zieht Nintendo häufig etwas später – also Mitte oder Ende Juni – nach.

Mehr zum Thema Summer Game Fest im Juni 2026: Alle bislang bestätigten Sommer-Sowcases mit Terminen und deutscher Uhrzeit in der Übersicht von Tobias Veltin

Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was euch beim Summer Game Fest 2026 alles erwartet, haben wir unsere Übersicht oberhalb verlinkt.

Habt ihr Wünsche für das Event und wie sehr freut ihr euch auf einer Skala von 1 - Chris Werian (dem GamePro-Gears-Fan Nummer 1) auf das neue Gears of War? Schreibt es gerne in die Kommentare!