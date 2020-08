Microsoft lässt euch Next Gen-Spiele mit DualShock 4-Controller spielen

Sony hat angekündigt, dass die PS5-Exclusives nicht mit dem DualShock 4-Controller kompatibel sein werden. Das heißt, ihr braucht für PS5-Spiele auch den neuen DualSense-Controller. Microsoft gibt euch hingegen die Möglichkeit, den neuen Cloud-Service xCloud und damit auch kommende Xbox Series X-Spiele sogar mit dem DualShock 4-Controller von Sony zu nutzen. Wer also Next Gen-Titel mit dem DS4 spielen will, muss auf Xbox setzen. Ziemlich kurios, oder?

Der DualShock 4 funktioniert nicht mit PS5-Spielen

Bittere Pille: Wer darauf gehofft hatte, dass Sony ähnlich wie Microsoft auch im Hinblick auf Next Gen-Zubehör mit Abwärtskompatibilität punkten will, schaut in die Röhre. PS5-Spiele setzen einen DualSense-Controller voraus. Der DualShock 4 ist nicht mit PS5-Titeln kompatibel.

Kann auch Vorteile haben: So ist zumindest sicher gestellt, dass alle Spieler*innen auf ein- und demselben Level sind, was die Peripherie angeht. Womöglich bringt der DualSense ja tatsächlich eine neue Art zu Spielen mit sich, die mit dem DualShock 4 einfach nicht möglich ist. Vielleicht werden wir die alten Controller also überhaupt nicht vermissen. Hier findet ihr alle Infos zum PS5-Controller.

Aber Microsofts Project XCloud ist mit Sonys DS4 kompatibel

Microsoft kündigt auf der offiziellen Seite währenddessen an, dass das Spiele-Streaming Project xCloud bald im Game Pass Ultimate-Abo enthalten sein wird. Ohne Zusatzkosten könnt ihr dann auch ohne Konsole auf mobile Geräte, Laptops oder ähnliches streamen. Das Ganze funktioniert ganz offiziell auch mit Sonys DualShock 4-Controller.

Next Gen mit dem DS4: Da in Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch viele Next Gen-Titel von Microsoft im Game Pass und via Project XCloud zur Verfügung stehen werden, könnt ihr also doch mit dem DualShock-Controller Next Gen-Spiele spielen. Nur eben nicht auf der PlayStation, sondern eben der Xbox-Familie.

Wie denkt ihr über die unterschiedlichen Ansätze? Probiert ihr Project xCloud mal aus?