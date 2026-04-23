Xbox Project Helix: Neue Konsole soll so stark sein wie ein 3.000-Dollar-PC

Viel ist von Microsofts neuer Konsole noch nicht bekannt.

So langsam wird es interessant und immer mehr Informationen zur nächsten Konsolengeneration dringen ans Licht. Schon die ersten Gerüchte um “Project Helix”, die nächste Konsole von Microsoft, sprachen davon, dass die neue Xbox stärker in Richtung Gaming-PC gehen und diesen fürs Wohnzimmer erschwinglich machen soll.

Nun behaupten erste Leaker: Die nächste Xbox könnte deutlich mehr Power bieten – und das hat seinen Preis.

Konsole oder doch schon ein PC?

Im Podcast Broken Silicon behauptet der Leaker “Moore’s Law Is Dead”, dass die neue Xbox leistungstechnisch in eine ganz neue Richtung gehen könnte.

41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Demnach soll “Project Helix” auf Hardware basieren, die mit aktuellen High-End-PCs vergleichbar ist. Konkret spricht er von einer Leistung, die etwa einem Gaming-PC im Bereich von 2.000 bis 3.000 Dollar entsprechen könnte.

Möglich machen soll das unter anderem ein besonders großer Chip auf Basis von AMDs neuer RDNA5-Architektur. Auch von der größten APU in der Geschichte von Konsolen ist die Rede.

Das würde bedeuten: deutlich mehr Power als bisherige Konsolen – auch wenn sie laut Leak nicht ganz an absolute High-End-PCs heranreicht, die preislich nochmal deutlich höher liegen.

Teure Konsole oder günstiger PC?

Allerdings dürfte auch die gebotene Leistung ihren Preis haben.

Laut den aktuellen Einschätzungen könnte die neue Xbox über 1.000 Dollar kosten. Das wäre bei den verbauten Komponenten nicht verwunderlich, aber immer noch deutlich über dem derzeitigen Marktpreis für Konsolen – und gleichzeitig ein ziemlich guter Deal für das, was man womöglich bekommt.

Ob Microsoft diesen Preis tatsächlich durchsetzen kann, hängt stark von Faktoren wie RAM- und SSD-Kosten ab, die aktuell schwer kalkulierbar sind. Hier kommt es auch darauf an, wie sich der AI-Markt in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt.



Und es kommt auch nicht zuletzt auf die Spieler*innen an, ob sie den Preis bei der Leistung bereit sind zu zahlen.

Weitere Leaks zeichnen ein ähnliches Bild

Während "Moore’s Law Is Dead" bei Leaks nicht immer richtig liegt, kommen ähnliche Infos auch von Kepler_L2 – einer recht verlässlichen Quelle, was Hardware angeht.

Demnach soll “Project Helix” tatsächlich sehr leistungsstark werden und vor der nächsten PlayStation liegen. In Spielen könnte dieser Vorsprung allerdings nicht immer deutlich spürbar sein. Denn am Ende kommt es darauf an, wie die Entwickler die angebotene Architektur nutzen.

Hier scheint Microsoft den Entwicklern entgegenkommen zu wollen: Die nächste Xbox soll diesmal auf eine angepasste GPU verzichten und stattdessen auf eine Standardlösung von AMD setzen. Das würde die Entwicklung vereinfachen – vor allem, wenn die Konsole tatsächlich stärker mit dem PC zusammenwächst.

Release noch in weiter Ferne

Offiziell bestätigt ist die neue Xbox weiterhin nicht. Bis auf Andeutungen, Gerüchte und Leaks gibt es noch nichts Konkretes. Die zeigen aber alle in eine Richtung: mehr Leistung und höhere Preise.

Entwicklerkits sollen aktuellen Aussagen zufolge frühestens 2027 verfügbar sein. Ein Release dürfte also noch einige Jahre entfernt sein.

Die große Frage bleibt: Würdet ihr für eine Konsole über 1.000 Euro zahlen, wenn sie dafür fast die Leistung eines Gaming-PCs bietet?