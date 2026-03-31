Hoffnung für PlayStation-Fans: PS6 für 700 Dollar laut Insider "noch immer möglich"

Der Preis der PS6 wird aktuell intensiv diskutiert.

Erst vor wenigen Tagen hat Sony eine weitere Preiserhöhung für die PS5 und die PS5 Pro angekündigt. Viele Spieler*innen gehen entsprechend schon jetzt davon aus, dass die nächste Konsole die 1000-Euro-Grenze hinter sich lassen könnte. Einem Insider zufolge gibt es aber noch Hoffnung.

PS6 für 700 US-Dollar möglich

Ab dem 2. April 2026 kostet die PS5 Pro in Europa satte 899,99 Euro. Der Preis der PS5 steigt auf 649,99 Euro. Schuld daran sind laut Sony die stark gestiegenen Produktionskosten durch die aktuelle Speicherkrise.

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Wenn schon die aktuelle Konsolengeneration immer teurer wird und bis zu 900 Euro kostet, dürfte die nächste kaum günstiger werden, so die allgemeine Befürchtung. Einige gehen sogar davon aus, dass die PS6 kaum unter 1000 Euro auf den Markt kommen wird.

Dem widerspricht allerdings der bekannte Insider Kepler2 in einem Forum. Trotz der gestiegenen Hardwarepreise schätzt er den Wert der Materialliste der PS6 auf ungefähr 760 US-Dollar. Mit einer angemessenen Subvention wäre so ein Preis in Höhe von 699 US-Dollar nicht unrealistisch.

Warum sollte Sony die PS6 mit Verlust verkaufen? Bei einer neuen Konsole verdienen Sony, Nintendo und Co. nicht ausschließlich mit den Hardware-Verkäufen. Mit jeder verkauften Konsole gibt es auch eine Person mehr, die Spiele direkt von den Herstellern oder über den eingebauten Shop kauft.

Es ist also gewissermaßen wichtiger, Spieler*innen auf die Plattform zu locken, um ihnen dann auf Jahre Spiele zu verkaufen, die entweder von hauseigenen Studios entwickelt werden oder bei deren Verkäufen man eine Provision verdient. Eine "günstige" PS6 ist also nicht nur für uns, sondern auch für Sony wichtig.

Kepler2 gibt allerdings auch zu bedenken, dass die Marktposition von Sony nochmal besser ist als zum Start der PS5. Xbox sei kaum noch eine ernstzunehmende Konkurrenz und das könnte sich auf die Preisgestaltung auswirken.

Bei der Rechnung handelt es sich zudem um ein Modell ohne Disc-Laufwerk und mit 1 TB Speicher. Ein Laufwerk könnte erneut separat angeboten werden. Zusätzliche SSDs gehen ebenfalls ins Geld. Bis Sony offiziell etwas vorstellt, handelt es sich aber nur um Spekulationen.

Welcher Preis für die PS6 wäre für euch die Schmerzgrenze?