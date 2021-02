Microsoft Rewards: Auf der Xbox Punkte für Prämien sammeln - So geht’s

Microsofts lässt uns mit dem Rewards-Treueprogramm mehr oder weniger nebenbei Punkte sammeln, die wir dann gegen Prämien eintauschen können. Besonders Xbox-Spieler*innen können so ganz einfach mit ihrem Hobby Punkte anhäufen. Wir das genau funktioniert und was noch hinter dem Reward-System steckt, verraten wir euch hier.

Wie kann ich beim Reward-Programm mitmachen?

Um Punkte sammeln zu können, benötigt ihr nur ein kostenloses Microsoft-Konto, über das ihr dann die Sammelaktivitäten ausführt. Für die Xbox bedeutet das, dass euer Konto auf der Xbox dasselbe sein muss, mit dem ihr auch an dem Treueprogramm teilnehmt. Achtet außerdem darauf, dass ihr mit dem richtigen Konto auf PC, Mobilgerät und Xbox One/Xbox Series X/S angemeldet seid, damit das Punkte sammeln auch funktioniert.

Wie sammle ich Punkte?

Punkte könnt ihr mehr oder weniger nebenbei bei Aktivitäten sammeln, die ihr sowieso schon ausführt. Die haben teilweise mit der Xbox One und Xbox Series X/S, aber auch mit anderen Microsoft-Diensten zu tun.

So sammelt ihr Punkte auf der Xbox

Ihr könnt über die Xbox One, Xbox Series X/S und Xbox-App auf dem PC spielerisch Punkte sammeln. Im Grunde müsst ihr einfach nur loslegen und spielen und sammelt dann Punkte durch die Aktivitäten, die ihr so oder so ausführt:

Digitale Käufe

Spiele spielen

Apps herunterladen

Game Pass Quests

Die Xbox-Konsolen besitzen zusätzlich eine eigene Rewards-App (Medaillen-Symbol), mit der ihr alles einsehen könnt.

Extra Punkte durch den Game Pass: Bei den Game Pass Quests handelt es sich um extra Punkte, die seit 2019 gesammelt werden können, wenn ihr den Game Pass (Ultimate) besitzt. So könnt ihr Herausforderungen innerhalb der im Game Pass enthaltenen Spiele absolvieren und weitere Microsoft Rewards-Punkte erhalten. Die Herausforderungen können dabei ganz banal wie "Spielen Sie ein beliebiges Game Pass-Spiel" sein, oder sich speziell auf Titel beziehen (z.B. "Besiege 15 Gegner" in GreedFall).

Die Game Pass Quest könnt ihr auch direkt auf der Xbox One und Xbox Series X/S einsehen:

Falls ihr mehr zum Abo-Service Game Pass wissen wollt, haben wir alles Wichtige dazu in einem gesonderten Artikel für euch zusammengefasst:

Xbox Game Pass - Preise, Spiele, Ultimate: Alle Infos zum Service

Weitere Möglichkeiten Punkte zu sammeln

Suche über Bing: Nutzt Microsofts hauseigene Suchmaschine Bing, wenn ihr im Internet etwas suchen wollte. So erhaltet ihr bis zu einem bestimmten Limit ganz einfach Punkte. Und das auf jedem unterstützten Gerät und sogar über Cortana.

Nutzt Microsofts hauseigene Suchmaschine Bing, wenn ihr im Internet etwas suchen wollte. So erhaltet ihr bis zu einem bestimmten Limit ganz einfach Punkte. Und das auf jedem unterstützten Gerät und sogar über Cortana. Tägliche Bonuspunkte: Microsoft bietet jeden Tag über das Rewards-Dashboard weitere Möglichkeiten an, um Punkte zu sammeln. Dazu gehören beispielsweise Quizzes und Umfragen.

Microsoft bietet jeden Tag über das Rewards-Dashboard weitere Möglichkeiten an, um Punkte zu sammeln. Dazu gehören beispielsweise Quizzes und Umfragen. Punkte per E-Mail: Microsoft bietet außerdem immer wieder exklusive Angebote, kostenlose Punkte und andere Überraschungen per E-Mail an.

Microsoft bietet außerdem immer wieder exklusive Angebote, kostenlose Punkte und andere Überraschungen per E-Mail an. Käufe im Microsoft Store tätigen: Online (z.B. Filme leihen), aber auch im Microsoft Store vor Ort werden Einkäufe durch Punkten belohnt. Im Geschäft müsst ihr dafür beim Bezahlen nur die E-Mail-Adresse angeben, die mit dem Rewards-Programm verknüpft ist.

Punkte je nach Level: Wie viele Punkte ihr verdient, hängt auch von eurem Level ab. Sammelt ihr fleißig jeden Monat 500 Punkte, erreicht ihr Level 2 und erhaltet dadurch exklusive Vorteile:

fünfmal mehr Punkte bei Bing-Suchanfragen

zehnmal mehr Punkte für jeden ausgegebenen Euro

10% beim Einlösen von Punkten sparen

Zugriff auf exklusive Angebote

Welchen Wert hat ein Punkt? Die Rewards-Punkte haben laut Microsoft keinen festen Geldwert. Allerdings können 5.000 Punkte grob mit 5 US-Dollar (ca. 4,10 Euro) gleichgesetzt werden.

Können die Punkte verfallen? Ja. Die Punkte verfallen, wenn innerhalb von 18 Monaten keine weiteren Verdienstaktivitäten stattfinden.

Noch ein Hinweis: Je nachdem, in welchem Land ihr euch befindet, das Microsoft Rewards unterstützt, können die Punkte abweichen.

Gegen welche Prämien kann ich Punkte eintauschen?

Xbox-Spieler*innen können ihre erspielten Punkte wieder für die Xbox ausgeben. Es gibt aber auch andere digitale Prämien, die nichts mit der Konsole zu tun haben:

Gutscheine für Microsoft/Xbox-Dienste z.B. Game Pass-Mitgliedschaft, Guthabenkarten für Microsoft Store, Skype-Guthaben

z.B. Game Pass-Mitgliedschaft, Guthabenkarten für Microsoft Store, Skype-Guthaben Gutscheine für bekannte Marken z.B. von IKEA, TK Maxx, Douglas, MediaMarkt

z.B. von IKEA, TK Maxx, Douglas, MediaMarkt Tauscht Punkte gegen Spiele und Filme ein

Gewinnspielteilnahmen z.B. für Surface Pro 7 oder Xbox Series X

z.B. für Surface Pro 7 oder Xbox Series X Spenden: Es ist auch möglich, die Punkte zu spenden und Wohltätigkeitsorganisationen und andere Hilfsprogramme zu unterstützen (z.B. Förderverein für Jugend und Sozialarbeit e.V.).

Eine Übersicht aller aktuell verfügbaren Prämien findet ihr auf Microsofts Rewards-Seite unter "Einlösen". Außerdem könnt ihr alles zum Treueprogramm nochmal gesondert auf der Rewards-Seite von Microsoft nachlesen.

Was haltet ihr von Microsofts Rewards-Programm? Macht ihr bereits mit, oder interessiert euch das System nicht?