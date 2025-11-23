Red Dead Redemption 3: Möglicher Release und alle weiteren Hinweise zu RDR 3

Alle Hinweise zu einer Fortsetzung von Red Dead Redemption 2 im Überblick.

GTA 6 ist im Anmarsch, aber Rockstar-Fans warten daneben noch auf einen weiteren Ableger einer beliebten Rockstar Games-Reihe: Red Dead Redemption 3. Doch die schlechte Nachricht vorab: Rockstar hat einen Nachfolger zu Red Dead Redemption 2 bislang nicht offiziell angekündigt.



Die gute Nachricht allerdings: In der Vergangenheit kamen bereits mehrere Hinweise und Gerüchte zu "RDR 3" auf (oder wie der nächste mögliche Ableger der Western-Reihe auch heißen mag). In diesem Artikel sammeln wir alle bisherigen Gerüchte und schauen selbst einmal in die Glaskugel.

Wie wahrscheinlich ist Red Dead Redemption 3?

Um's kurz zu machen: Dass RDR 3 früher oder später erscheinen wird, halten wir für sehr wahrscheinlich.

Grund 1: Red Dead Redemption 2 verkauft sich prächtig. Anfang November 2025 ging aus einer Bilanz-Telefonkonferenz des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two hervor, dass sich Arthur Morgans Western-Abenteuer über 79 Millionen Mal verkaufen konnte. Damit konnte sich Red Dead 2 den vierten Platz auf der Liste der meistverkauften Videospiele aller Zeiten ergattern.

Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Grund 2 - Dan Houser selbst glaubt, dass RDR 3 wahrscheinlich kommt: Der ehemalige Mitarbeiter und Rockstar-Mitgründer hat sich erst vor wenigen Wochen in einem Podcast zum Thema Red Dead Redemption 3 geäußert und klang dabei sehr hoffnungsvoll: "Ich denke, es wird wahrscheinlich passieren", so seine Worte. Mehr dazu hier:

Was Houser zu RDR 3 sagt Rockstar-Mitgründer glaubt, dass Red Dead Redemption 3 "wahrscheinlich kommen wird" von Stephan Zielke

Im gleichen Atemzug betont er zwar, dass er nichts mehr mit der Marke zu tun habe (Houser verließ Rockstar 2020), doch seine Einschätzung hat natürlich dennoch Gewicht, einfach weil er als Mitgründer jahrelang Teil des Unternehmens war und interne Entscheidungen wahrscheinlich sehr gut einschätzen kann.

Grund 3 - Auch Arthurs Sprecher denkt, RDR 3 werde irgendwann erscheinen: Roger Clark, die Stimme des RDR 2-Hauptcharakters Arthur Morgan, hat sich zuletzt im Dezember 2023 zum nächsten möglichen Western-Abenteuer von Rockstar geäußert und gab sehr selbstbewusst auf X zu verstehen: "Ich bin mir sicher, dass wir RDR 3 eines Tages sehen werden".

Was Roger Clark zu RDR 3 sagt 'Red Dead Redemption 3 kommt sicher', sagt Arthur Morgans-Schauspieler jetzt von Linda Sprenger

Gründe für seine Einschätzung nannte Clark damals zwar nicht, doch wie auch bei Dan Houser dürfte die Prognose des Schauspielers nicht von ungefähr kommen. Denn auch Clark ist sich dem Riesenerfolg der Red Dead Redemption-Reihe bewusst und hat für den zweiten Teil lange mit Rockstar zusammengearbeitet.

Red Dead Redemption 3 - Release: Wann könnte ein mögliches RDR 3 von Rockstar erscheinen?

Red Dead Redemption 3 dürfte also irgendwann erscheinen, nur wann? Bislang können wir hier nur spekulieren.

Unser Tipp für den Release von Red Dead Redemption 3: Der Nachfolger von Red Dead 2 erscheint frühestens (!) im Jahr 2028, womöglich aber auch erst 2030 oder noch später.

Wie wir darauf kommen? Schauen wir uns dazu doch mal Rockstars Veröffentlichungs-Historie an:

GTA 4: 29. April 2008

29. April 2008 Red Dead Redemption 1: 18. Mai 2010

18. Mai 2010 GTA 5: 17. September 2013

17. September 2013 Red Dead Redemption 2: 26. Oktober 2018

26. Oktober 2018 GTA 6: wahrscheinlich am 19. November 2026

Wie ihr seht, lagen in der Vergangenheit zwischen den Releases eines neuen GTA-Teils und eines Red Dead Redemption-Ablegers zwei bis acht Jahre. Demnach gehen wir davon aus, dass wir nach dem Release von GTA 6 noch mehrere Jahre auf Red Dead Redemption 3 warten müssen.

Wie der Blick in die Vergangenheit offenbart, werden Rockstars Entwicklungsperioden tendenziell länger – die Spiele werden aufwendiger, größer, teurer. Zumal der Entwickler für seinen Perfektionismus bekannt ist. Rockstar lässt sich gerne Zeit, um das Bestmögliche aus seinen Spielen herauszuholen.

Ein frühestmöglicher Release eines neuen Red Deads im Jahr 2028 ist also eine wirklich überaus optimistische Vermutung. Realistischer wäre ein Release im Jahr 2030. Und schauen wir mal ganz pessimistisch in die Glaskugel, dann könnte Red Dead Redemption 3 auch erst im Jahr 2034 aufschlagen.

Denn Red Dead 2 und GTA 6 trennen ganze acht Jahre (und auch nur dann, wenn GTA 6 nicht noch ein weiteres Mal verschoben wird). Nach dem Release von GTA 6 könnte es durchaus sein, dass wir uns noch einmal weitere acht Jahre bis zum Release des nächsten Rockstar-Titels gedulden müssen, mindestens!

Aber hierbei handelt es sich lediglich um Spekulation. Offiziell bestätigt ist jedenfalls noch nichts. Schreibt uns in den Kommentaren gerne mal eure Einschätzung zum Release von RDR 3.

Und beantwortet uns gerne noch folgende Frage: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an Red Dead Redemption 3?