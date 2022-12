Microsoft bietet Sony angeblich an, CoD bei PS Plus bringen zu können

Falls Microsoft Activision Blizzard King wirklich übernimmt, könnte Call of Duty danach nicht nur weiter auf der PlayStation veröffentlicht werden, sondern sogar im PS Plus-Abo landen. Das soll der Xbox Hersteller angeblich jetzt dem Konkurrenten Sony angeboten haben. Eine Reaktion darauf sei aber noch nicht eingetrudelt, heißt es in einem unbestätigten Bloomberg-Bericht. Das Angebot von Microsoft dürfte einen Versuch darstellen, Sony den geplanten Deal schmackhaft zu machen.

Microsoft will Sony den ABK-Deal offenbar mit CoD im PS Plus-Abo schmackhaft machen

Worum geht es hier? Microsoft plant, ABK (Activision Blizzard King) aufzukaufen, und zwar für knapp 70 Milliarden US-Dollar. Einer der größten Gegner dieser Übernahme ist Sony und die beiden Unternehmen liefern sich seit Wochen eine mediale Schlammschlacht deswegen.

Aber ganz so einfach ist die Sache generell nicht. Microsoft wird im Zusammenhang damit jetzt zum Beispiel auch von US-Behörden verklagt, die wohl ebenfalls ein Ungleichgewicht im Wettbewerb befürchten:

Einer der größten Streitpunkte dabei ist das Call of Duty-Zugpferd und dessen Zukunft. Sollte Microsoft den Publisher kaufen, könnte CoD Xbox- und PC-exklusiv werden, fürchten offenbar viele. Microsoft hält seit Wochen dagegen und will Call of Duty sowohl auf PS4/PS5 als auch auf Nintendo-Konsolen wie der Switch veröffentlichen.

Game Pass und PS Plus? Angeblich bietet Microsoft der Konkurrenz jetzt sogar an, CoD im Fall der Fälle auch innerhalb des PS Plus-Abos veröffentlichen zu dürfen. So soll Sony offenbar Honig um den Mund geschmiert bekommen, um sich nicht weiter gegen die geplante Übernahme zu sträuben beziehungsweise Stimmung dagegen zu machen.

Ob das klappt, bleibt aber natürlich fraglich. Immerhin kann Sony nicht darüber entscheiden, ob der Deal über die Bühne gehen darf oder nicht. Diese Entscheidung dürfte vor allem bei einigen Behörden und Kartellämtern wie der FTC (Federal Trade Commission) liegen und steht noch aus.

Aber Vorsicht: Dieses Angebot existiert nur laut einem Bloomberg-Bericht und sollte dementsprechend mit Vorsicht genossen werden. Auch wenn es sich dabei um eine sehr seriöse Seite handelt, muss es nicht stimmen, dass Microsoft dieses Angebot gemacht hat. Auch ob der geplante Deal nun durchgeht oder nicht, steht noch immer nicht fest (via: GameSpot).

Was haltet ihr von der Möglichkeit, dass CoD ins PS Plus-Abo kommt? Glaubt ihr, das könnte Sony überzeugen?