Sony hält sein großes Showcase angeblich wegen Microsofts Activision-Deal zurück

Alle warten auf das nächste große Sony-Event, bei dem neue Spiele wie God of War Ragnarök gezeigt werden. Aber irgendwie kommt da nichts, obwohl das PlayStation-Unternehmen in den letzten Jahren eigentlich immer ein großes September-Showcase abgehalten hat. Das könnte daran liegen, dass Sony damit Microsoft in die Karten spielen würde – so seltsam es klingt. Zumindest geht davon eine Insiderin aus und vielleicht hat sie mit ihren Spekulationen recht.

Sony-Showcase fällt angeblich flach, um Microsoft keine Argumente im Übernahme-Chaos zu liefern

Womöglich hängt das Ausbleiben des Sony-Events mit der geplanten Activision Blizzard King-Übernahme durch Microsoft zusammen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht gerade intuitiv klingt, könnte es Microsoft helfen, wenn Sony ein besonders starkes Lineup voller potentieller Exklusiv-Hits ankündigt.

Aktuell muss Microsofts Mega-Deal nämlich erst einmal noch durchgewunken werden. Unter anderem von Behörden wie der britischen Competition & Markets Authority (CMA), die grob vereinfacht untersucht, ob Microsoft nach der Übernahme eine Art Monopolstellung inne hätte. Auch, weil dann zum Beispiel Call of Duty zu Microsoft gehören würde, was Sonys PlayStation-Geschäft schaden könnte.

Würde Sony jetzt aber aus allen Rohren feuern und zeigen, was alles an großen Titeln geplant ist und wie gut das alles möglicherweise aussieht, könnte das Argumente für Microsoft liefern. Frei nach dem Motto: Seht, wie gut unsere Konkurrenz aufgestellt ist, wir können ruhig noch mehr Unternehmen schlucken, ohne Gefahr zu laufen, ein Monopol einzunehmen. In dieselbe Kerbe schlägt folgende Aussage:

Was bedeuten würde, dass Sony eventuell absichtlich einige Infos und Ankündigungen zurückhalten könnte. Zumindest würde eine entsprechende Überlegung vielleicht Sinn ergeben, in der Hoffnung, den Microsoft-Übernahme-Deal so doch noch abwenden zu können – oder zumindest der Konkurrenz nicht auch noch dabei zu helfen.

Aber Vorsicht: Nur, weil das eine Insiderin behauptet und es vielleicht auch einigermaßen einleuchtend klingt, muss es nicht stimmen. Es kann genauso gut haufenweise andere Gründe dafür geben, dass dieses Jahr kein Sony-Showcase im September stattgefunden hat.

Bis wir mehr bekommen, könnt ihr euch hier nochmal den neuesten God of War Ragnarök-Trailer ansehen:

Laut der Insiderin sei für ein vermeintlich gecanceltes Sony-Showcase auch geplant gewesen, das neue Hideo Kojima-Spiel sowie Neuigkeiten zum Silent Hill-Franchise zu zeigen. Beides musste dann einzeln stattfinden. Beziehungsweise bekommen wir morgen endlich eine Ankündigung und es könnte ein Silent Hill 2-Remake sein.

Was haltet ihr von diesen Überlegungen? Glaubt ihr, Sony lässt sich durch den geplanten Deal zurückhalten?