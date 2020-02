Der Microsoft Store bietet auch diese Woche wieder eine ganze Reihe von Xbox-One-Spielen günstiger an. Dabei fallen vor allem einige Anime-Spiele sowie die große Zahl an Titeln des deutschen Publishers Deep Silver auf. Der Großteil der Angebote endet am Montag, ein paar wenige sind noch etwas länger gültig. Hier ein kurzer Überblick:

Deep Silver Sale

Vor allem die Zahl an Deep-Silver-Spielen ist groß. Unter ihnen befinden sich ältere Titel wie das in Deutschland inzwischen nicht mehr indizierte Dead Island, aber auch neuere Spiele wie der Shooter Metro Exodus, der letztes Jahr in unserem Test stolze 90 Punkte kassierte.

Einige der Spiele sind allerdings auch im Xbox Game Pass enhalten. Da man den Game Pass Ultimate derzeit für nur einen Euro statt 12,99 Euro bekommen kann, lohnt sich der Einzelkauf also nicht immer. Hier eine Auswahl der Angebote:

Anime-Spiele: Naruto und One Piece

Die Zahl der Anime-Spiele ist nicht ganz so groß, dafür sind mit One Piece und Naruto zwei sehr beliebte Franchises dabei. Im Gegensatz zu den Deep-Silver-Angeboten sind die Anime-Deals außerdem noch eine ganze Woche lang verfügbar. Hier der Überblick:

Weitere Angebote

Der Microsoft Store hat noch ein paar weitere Angebote auf Lager, zum Beispiel Die Sims 4, diverse Mega-Man-Bundles und ein paar kleinere, aber dennoch spielenswerte Indie-Titel wie beispielsweise Kona, das ihr schon für 2,99 Euro bekommen könnt. Die Übersicht über all diese Deals findet ihr hier:

Xbox-One-Spiele reduziert im Microsoft Store