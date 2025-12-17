Über 40% Rabatt: MediaMarkt reduziert offizielle SSD für die PS5 drastisch!

Mit dieser SSD geht euch auf der Konsole der Speicherplatz nicht mehr so schnell aus.

Mal ehrlich: Ladezeiten sind beim Zocken niemals angenehm. Sie werden zwar geduldet, weil wir wissen, dass es sie braucht, aber sie sollte besser so schnell wie möglich sein. Eine Möglichkeit, Ladezeiten auf der PS5 zu verkürzen, sind externe SSDs. Sie erhöhen nicht nur den Speicherplatz eurer Konsole, sondern sorgen auch für eine insgesamt schnellere Performance. Eine offiziell lizensierte PS5-SSD bekommt ihr momentan bei MediaMarkt im Angebot.

Die SSD, die für die PS5 gemacht wurde

Die WD_Black SN850P ist eine der wenigen SSDs, die offiziell für die Playstation 5 lizensiert ist, weshalb sie auch das PS5-Logo tragen darf. Das betrifft aber nicht nur das Design der Speichereinheit, sondern auch die Performance: Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7300 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 6.600 MB/s arbeitet die SSD genau am Rande dessen, was aus einer PS5 rauszuholen ist, von der Playstation 5 Pro mal abgesehen.

Diese SSD ist die einzige, mit offiziellem PS5-Logo.

Natürlich passen auch andere SSDs in die Konsole, aber WD_Black hat diese SSD eben speziell dafür entworfen. Das gilt neben den Geschwindigkeiten auch für das Heatsink, denn für den Einsatz in einer Konsole ist elementar, dass ihr eine SSD mit eingebautem Kühlkörper verwendet. Sonst drohen erhebliche Performance-Probleme oder im schlimmsten Fall sogar Abstürze.

Warum eine SSD sich gerade doppelt lohnen könnte

Die Preise für Hardware steigen bereits seit einer Weile deutlich an. Das merkt man vor allem bei PC-Komponenten, aber auch Konsolen werden zum Teil teurer und könnten noch weiter im Preis steigen. Neben RAM sind vor allem SSDs betroffen, weshalb das hier vielleicht eines der letzten guten SSD-Angebote sein könnte.

Diese SSD passt perfekt zur Playstation 5.

Für diese Preis-Krise verantwortlich sind vor allem KI-Firmen wie Meta oder Google. Diese kaufen gerade Speichereinheiten im großen Stil für ihre Rechenzentren ein. Dabei handelt es sich zwar nicht herkömmliche Modelle, aber die Hersteller verlagern ihre Produktion auf genau diese Module und produzieren weniger für Endkunden, weshalb das Angebot knapp wird. Wann sich die Lage wieder entspannt, ist schwer abzusehen, aber wer noch eine recht günstige SSD abgreifen will, sollte besser jetzt zuschlagen.