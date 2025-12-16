Ein Buch als Weihnachtsgeschenk geht immer – das sind meine Empfehlungen aus 2025

Dieses Jahr war ein sehr starkes Jahr für Lese-Fans.

2025 ist fast vorbei, es wird also Zeit für einen kleinen Jahresrückblick. Der lohnt sich besonders auf Bücher, denn selten kamen so viele interessante Titel heraus wie dieses Jahr. Und mal ehrlich: Bücher sind einfach ein tolles Weihnachtsgeschenk und wer noch dringend ein paar Tipps braucht, für den habe ich hier fünf Buch-Tipps aus diesem Jahr zusammengetragen.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction, weshalb auch seine Empfehlungsliste vor allem Bücher dieser Genres beinhaltet. Vielleicht hat er es mit einer Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften.

The Witcher ist zurück: Das Fantasy-Prequel zeigt uns einen jungen Geralt

Spätestens seit der Ankündigung von the Witcher 4 ist das Fantasy-Universum des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski wieder in aller Munde. Er selbst ist zwar kein großer Freund der Spiele, hat aber selbst wohl noch einiges über Geralt, Ciri und Co. zu erzählen, denn dieses Jahr erschien mit Kreuzweg des Raben ein Prequel-Band, der Geralt als jungen Hexer zeigt, der gerade erst seine Ausbildung zum Hexer abgeschlossen hat.

Der neue Roman geht weit in Geralts Vergangenheit zurück.

Wie nicht anders zu erwarten war, ist auch die neueste Geschichte des Hexers zu einem Bestseller geworden und ist vor allem etwas für Leute, die die Hauptstory bereits gelesen haben und eine Gelegenheit suchen, sich wieder in dieser toll geschrieben Fantasy-Welt zu verlieren.

Von Harry Potter-Fanfiction zum weltweiten Bestseller

In der Buch-Bubble ist man an diesem Buch nicht vorbeigekommen: Alchemised hat einen Hype sondergleichen ausgelöst und sich in kürzester Zeit auf der ganzen Welt auf die vordersten Plätze der Bestseller-Listen gesetzt. Die Story rund um die Heilerin Helena und den Nekromanten Kaine, die sich verbotenerweise ineinander verlieben, basiert ursprünglich auf einer Harry Potter-Fanfiction, die in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt ist.

In dieser hat Voldemort den Krieg der Zauberer gewonnen und die Welt ins Dunkel gestürzt. Und während die Welt unter ihm leidet, entwickelt sich eine Romanze zwischen Hermine und Draco Malfoy. Alchemised hat natürlich nichts mehr mit Harry Potter zu tun, sondern ist wesentlich düsterer und erwachsener gehalten.

Auch eine Verfilmung ist wohl bereits in Planung. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter hat das Studio Legendary Pictures sich die Verfilmungsrechte an dem Stoff gesichert – noch bevor das Buch überhaupt in den Handel kam. Ob daraus wirklich eine Verfilmung entsteht, ist zwar noch nicht sicher, ist aber nach dem großen Erfolg des Romans mehr als wahrscheinlich.

Die Fantasy-Reihe meiner Kindheit hat dieses Jahr Nachwuchs bekommen

Ich war süße zehn Jahre alt, als ich den allerersten Eragon-Roman gelesen habe und war sofort hin und weg. Die Story rund um Drachen, Magie und einen bösen König, der das Land unterjocht, haben mich sofort gehooked und ich war nicht der einzige: Weltweit hat sich Reihe mehr als 40 Millionen mal verkauft. Über 20 Jahre nach Erscheinen des ersten Romans hat Christopher Paolini nachgelegt und widmet sich einem der beliebtesten Nebencharaktere.

Konkret geht es um Murtagh, in der Hauptstory ist er ein unfreiwilliger Gehilfe des bösen Königs Galbatorix und Widersacher von Eragon. Nach dem Sieg der Allianz aus Menschen, Elfen, Zwergen und Urgals über Galbatorix fristen Murtagh und sein roter Drache Dorn ein Leben in Einsamkeit, da sie für ihre Taten von allen geächtet werden.

Doch als sie durch Zufall auf ein großes Übel stoßen, welches sich zusammenbraut, sehen sie ihre Chance, das Land zu retten und ihren Namen vielleicht doch noch reinwaschen zu können. Doch dazu müssen sie eine alte Hexe finden, deren Macht größer ist, als zunächst angenommen.

Novel Haven: Wenn Gaming auf Romance trifft

Ok, zugegeben, dieser Tipp kommt weniger von mir, als von meiner Freundin, die noch mehr liest als ich und schon lange von keinem Buch mehr so begeistert war, wie von Novel Haven. Eine Romance-Geschichte, die auch Gaming-Fans begeistern könnte. Lara ist Spiele-Entwicklerin, struggelt aber mit ihrem Beruf. Hoffnung macht ein Wettbewerb, bei dem ein saftiges Preisgeld winkt. Der Plan ist also klar: Am Wettbewerb teilnehmen, das Preisgeld gewinnen und so den eigenen Job retten.

Novel Haven ist endlich mal ein Buch, das sich mit Gaming auseinandersetzt.

Doch dieser Plan läuft aus dem Ruder, als sie beim Wettbewerb auf ihren Konkurrenten Luca trifft. Der selbstsichere Horror-Game-Entwickler ist eigentlich das komplette Gegenteil von Lara und trotzdem funkt es zwischen den beiden so sehr, dass der Wettbewerb in den Hintergrund rückt. Das Buch beeindruckt vor allem durch die feinfühlige Erzählweise und die unfassbar tiefen Charaktere, die alle Verletzungen aus der Vergangenheit mit sich herumtragen und konnte so auch meine Freundin begeistern, die eigentlich gar keine Ahnung von Gaming hat.

Auch Sebastian Fitzek dominiert wieder die Bestseller-Listen

Kein Jahr ohne mindestens ein neues Buch von Sebastian Fitzek. Ohne Witz, der Mann kann schon fast mit Stephen King mithalten, was das Schreibtempo angeht und auch sein neuester Roman spielt wieder ganz oben auf der Bestseller-Liste mit. Für Fitzek-Fans gehört auch der neueste Roman definitiv mit in die Sammlung und ist deshalb auch ein erstklassiges Weihnachtsgeschenk.

Der Erfolgszug des Thriller-Autors Fitzek reißt einfach nicht ab.

In seinem neuesten Thriller Der Nachbar geht es, wie gewohnt sehr nervenaufreibend zu: Die Strafverteidigerin Sarah verliert durch einen tragischen Unfall als Kind ihren Bruder und hat seitdem panische Angst vor dem Alleinsein. Nach einem Umzug an Rand von Berlin hat sie einen Nachbarn, der sie keine einzige Sekunde mehr alleine lassen will. Das Problem ist nur: Sarah weiß noch nicht einmal, dass dieser Nachbar überhaupt existiert.