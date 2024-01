Microsoft Xbox Headset im Angebot: Jetzt das Original für nur 39,99€ bei Amazon schnappen

So günstig wie gerade bei Amazon gab es das Microsoft Xbox Stereo Headset schon seit über einem Jahr nicht mehr.

Wer nach einem günstigen und trotzdem hochwertig verarbeiteten Headset sucht, kann jetzt bei Amazon ein Schnäppchen machen. Dort gibt es nämlich das Microsoft Xbox Stereo Headset aktuell für nur 39,99€. So günstig gab es die kabelgebundene Variante des originalen Xbox Series Headsets laut Vergleichsplattformen seit über einem Jahr nirgendwo mehr. Hier findet ihr den Deal:

Übrigens macht Amazon wie üblich keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Was bietet das Microsoft Xbox Stereo Headset?

Kompatibel auch mit PS5, PS4 & PC: Da es sich um ein kabelgebundenes Headset mit Klinkenstecker handelt, ist das Microsoft Xbox Stereo Headset natürlich auch mit anderen Plattformen wie PS5, PS4 und PC kompatibel, obwohl es in erster Linie für Xbox Series entwickelt wurde.

Das Mikrosoft Xbox Stereo Headset punktet vor allem durch gute Verarbeitung und sein tolles Mikrofon.

Dominante Bässe & tolles Mikro: Für den Preis bekommt ihr mit dem Microsoft Xbox Stereo Headset einen guten Sound mit allerdings recht dominanten Bässen. Fürs Gaming ist das kein großes Problem, beim Musikhören können die Mitten und Höhen aber etwas untergehen. Uneingeschränktes Lob verdient hingegen das Mikrofon, das die Stimme sehr klar und deutlich wiedergibt. In dieser Hinsicht schneidet die kabelgebundene Version sogar besser ab als das Microsoft Xbox Wireless Headset.

Unterschiede zum Wireless Headset: Nachteile gegenüber der Wireless-Version gibt es aber auch. So fehlt sowohl die Unterstützung der App, durch die ihr beim kabellosen Microsoft Headset den Klang detailliert an eure Vorlieben anpassen könnt, sowie der Regler für die Game-Chat-Balance. Noch da sind natürlich das große und sehr gut bedienbare Lautstärkerad an der Außenseite des Hörers und der Stummschalter für das Mikro. Hochklappen oder abnehmen könnt ihr das Mikro übrigens nicht.

Gut gepolstert und verarbeitet: Ein Pluspunkt ist die im Vergleich zu vielen anderen günstigen Headsets hochwertige Verarbeitung und der hohe Tragekomfort des Xbox Stereo Headsets. Sowohl der flexible Kopfbügel als auch die mit Kunstleder überzogenen Hörer sind sehr gut gepolstert und bequem. Optisch kann das Microsoft Headset zudem durch schlichte Eleganz überzeugen.

