1,3 Milliarden Mail-Adressen und Passwörter geleakt, viele sind noch aktiv - und womöglich sind eure auch dabei: So prüft ihr jetzt schnell, ob eure Daten gestohlen wurden

Die schlechte Nachricht: Der umfangreiche Daten-Leak ist wohl echt und umfasst auch noch aktive Adressen und Passwörter. Die gute Nachricht: Ihr könnt checken, ob eure dazugehören.

David Molke
11.11.2025 | 11:07 Uhr

Ob eure Adressen und Passwörter von dem Leak betroffen sind, könnt ihr zum Glück selbst überprüfen.

Wieder einmal wurden unzählige Passwörter und Mailadressen abgegriffen und von irgendeinem Tunichtgut in Umlauf gebracht. Dieses Mal sollen es laut einem Sicherheitsexperten fast genau 2 Milliarden einzelne E-Mailadressen und 1,3 Milliarden Passwörter sein. Am besten schaut ihr gleich nach, ob eure dazu gehören.

Schon wieder ein Mega-Leak: Dieses Mal sind 2 Milliarden Mailadressen betroffen

Das wichtigste in Kürze

  • Fast 2 Milliarden E-Mailadressen und 1,3 Milliarden Passwörter sollen geleakt worden sein.
  • 625 Millionen Passwörter sind neu und bisher unbekannt.
  • Nutzer*innen werden ermahnt, starke, einzigartige Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden.
  • Unbedingt empfohlen wird die Nutzung eines Passwortmanagers und die Überprüfung auf der Have I Been Pwned-Seite.

Anfang des Jahres wurde Crunchyroll zwar nicht gehackt, aber es gab ein Datenleck. Im Juni machte die Nachricht die Runde, es seien 16 Milliarden Login-Daten geleakt – zum Glück waren das aber wohl größtenteils alte. Jetzt gibt es schon wieder so eine Hiobsbotschaft und es geht um richtig viele E-Mailadressen.

Der Sicherheitsforscher und HIBP (Have I Been Pwned)-Betreiber Troy Hunt hat letzte Woche auf seinem Blog berichtet, dass die unglaubliche Menge von 1.957.476.021 einzigartigen E-Mailadressen und 1,3 Milliarden Passwörtern veröffentlicht worden seien.

Besonders bemerkenswert wäre, dass 625 Millionen Passwörter komplett neu waren und ihm vorher noch nie untergekommen seien.

Außerdem scheint zumindest ein Teil dieser Daten durchaus echt und aktuell zu sein. Mit Hilfe der HIBP-Abonnent*innen habe Troy Hunt herausfinden können, dass einige Adressen und Passwörter tatsächlich momentan noch benutzt werden.

Dabei zeigte sich erneut, dass viele Leute dieselben Passwörter und Adressen für unterschiedliche Accounts benutzen oder sie nur marginal verändern – was ihr auf keinen Fall tun solltet.

Am besten nutzt ihr einen seriösen Passwortmanager, mit dessen Hilfe sich sichere, einzigartige Passwörter generieren und organisieren lassen, so dass ihr euch im Idealfall nur ein Master-Passwort merken müsst.

Das könnt ihr sonst noch tun: Der gigantische Daten-Korpus wurde laut dem Sicherheitsexperten Troy Hunt bereits den Have I Been Pwned-Datensätzen hinzugefügt. Ihr könnt hier auf der Have I Been Pwned-Seite jetzt also am besten direkt überprüfen, ob eure E-Mailadressen betroffen sind.

Generell ist es, wie bereits gesagt, immer eine gute Idee, starke, einzigartige und vor allem unterschiedliche Passwörter zu nutzen, irgendeine Form der Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen und im Zweifel einfach mal ein neues Passwort einzurichten. Falls ihr das alles (noch) nicht gemacht habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Wie sieht's aus, hat es euch erwischt? Glaubt ihr, dass eure Passwörter und das ganze Drumherum sicher sind?

