Läuft gerade Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!

34 Aufrufe

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!

Julius Busch, Heiko Klinge
08.11.2025 | 10:45 Uhr

Die Verschiebung von GTA 6 beeinflusst die ganze Spielebranche. Wir spekulieren über die möglichen Gründe, die Rockstar uns nicht nennt, und ordnen ein, was sich für das Spielejahr nun ändert.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter Video starten   2:47

06.05.2025

GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   32:50

vor 54 Minuten

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Specials

Specials
4.766 Videos

Zum Kanal
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   1     12:43

vor 18 Stunden

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele Video starten   0:43

vor 15 Stunden

Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele
The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an Video starten   0:55

vor 20 Stunden

The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   32:50

vor 57 Minuten

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

vor einem Tag

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein Video starten   1   2:54

vor einem Tag

Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf! Video starten   32:50

vor 57 Minuten

Die GTA 6-Verschiebung stellt das ganze Spielejahr 2026 auf den Kopf!
Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele Video starten   0:43

vor 15 Stunden

Doki Monsters: Quest ist eine Hommage an die klassischen Pokémon-Spiele
Riesen-Erfolg trotz 40€ + mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche! Video starten   1     12:43

vor 18 Stunden

Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!
The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an Video starten   0:55

vor 20 Stunden

The Ballad of Bellum: Schaut hier den Trailer zum Zelda-Like in schicker Tilt-Shift-Optik an
Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon Video starten   1:14

vor 23 Stunden

Stranger Things geht auch nach Staffel 5 weiter und zwar als Prequel-Cartoon
Pokémon-Legenden: Z-A DLC Mega-Dimension zeigt neues Gameplay und enthüllt Release Video starten   3:33

vor 23 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A DLC "Mega-Dimension" zeigt neues Gameplay und enthüllt Release
Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein Video starten   1   2:54

vor einem Tag

Stranger Things: Der Trailer zu Staffel 5 läutet das große Finale der Serie ein
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

vor einem Tag

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert Video starten   2:28

vor einem Tag

Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   2   1:13

vor 4 Tagen

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 4 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 6 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
mehr anzeigen