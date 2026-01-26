Stranger Things - Elf war nicht Millie Bobby Browns erste Rolle: In dieser Serie feierte sie vor 13 Jahren ihr Debüt

Die Schauspielkarriere von Millie Bobby Brown startete bereits 2013 im Alter von 9 Jahren. (Quelle: ABC Studios)

Knapp zehn Jahre lang haben wir Schauspielerin Millie Bobby Bongiovi (geborene Brown) von 2016 bis 2026 in Stranger Things als Elf erlebt, wo sie mit ihren Superkräften gegen Vecna und das Upside-Down gekämpft hat. Bevor die britische Schauspielerin durch die Netflix-Serie berühmt wurde, hatte der einstige Kinderstar jedoch schon Auftritte in Serien, die euch zumindest ein Begriff sind.

Hier startete die Schauspielkarriere von Millie Bobby

Ihren ersten Leinwandauftritt hatte Millie Bobby, die seit 2024 mit dem Sohn von John Bon Jovi, Jake Bongiovi, verheiratet ist, bereits im Alter von 9 Jahren.

In der Fantasyserie Once Upon a Time in Wonderland (2013) spielte sie zwei Folgen lang die junge Alice. Die Serie findet ihr heute unter anderem auf Apple TV oder Disney Plus. Die erste Szene mit Millie Bobby könnt ihr euch aber auch auf YouTube anschauen.

3:35 Trailer zu Once Upon A Time In Wonderland aus dem Jahr 2013.

Autoplay

Am Namen und der Rolle von Millie Bobby hört ihr es schon heraus. Die Serie basiert auf der Romanvorlage Alice im Wunderland von Lewis Carroll und handelt von Alice, die erneut ins Wunderland aufbricht, um dort ihre scheinbar verstorbene große Liebe zu retten.

Hier war Millie Bobby vor Stranger Things noch zu sehen

Bevor die in Spanien geborene Britin in Stranger Things 2016 als Elf ihren großen Durchbruch feierte, hat sie in einigen namhaften Serien mitgespielt:

2014: Intruders

2014: Navy CIS

2015: Modern Family

2015: Greys Anatomy

Den größten Erfolg neben Stranger Things feierte Millie Bobby als Schwester von Sherlock Holmes in den beiden bislang erschienenen Enola Holmes Filmen, die sie übrigens selbst produzierte und die ihr euch ebenfalls auf Netflix anschauen könnt. Beide Filme können wir euch übrigens nur empfehlen, ein dritter Film soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Und zum Abschluss gibt's noch einen kleinen Funfact zu Millie Bobby: Mit Will Byers (Noah Schnapp) ist sie seit dem Start der Dreharbeiten zu Stranger Things nicht nur privat sehr gut befreundet, Noah ist sogar der Patenonkel ihrer adoptierten Tochter.

Habt ihr bereits die Enola Holmes Filme gesehen und falls ja, wie haben sie euch gefallen?