Stranger Things: Nicht nur die Schauspieler von Nancy und Jonathan sind ein echtes Paar, sondern auch ihre Set-Doubles - so sieht das Ehepaar aus

Die Chemie zwischen Nancy und Jonathan ist anscheinend ansteckend (Bild: Netflix).

Wenn ihr irgendwann mal einem Pärchen auf der Straße begegnet, das erstaunlich nach Nancy und Jonathan aussieht, dann könnte es sein, dass ihr Natalie Dyer und Charlie Heaton gesichtet habt – also die beiden, die in Stranger Things als Nancy und Jonathan ein Pärchen spielen. Dass sie auch im echten Leben zusammen sind, dürften die meisten Fans wissen. Aber tatsächlich haben noch zwei weitere Menschen am Set zueinandergefunden, die "Jancy" verkörpert haben.

Auch die Doubles für die Schauspielenden haben sich verliebt

Neben dem Star-Cast, der natürlich überall bekannt ist, gibt es bei Filmen und Serien meist noch weitere Personen, die in die Rollen der Hauptfiguren schlüpfen dürfen. Dazu gehören Doubles für Stunts oder Stand-In-Doubles, mit deren Hilfe beispielsweise die Ausleuchtung optimiert wird, ohne dass der Haupt-Cast dafür anwesend sein muss.

Zu dieser "erweiterten Besetzung" gehörten bei Stranger Things auch Trevor Jenkins und Jessica Morgan Hill, die jetzt Jessica Jenkins heißt: weil sie ihren Double-Partner sogar geheiratet hat. Hier könnt ihr euch das Hochzeitsfoto anschauen, das die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Profil geteilt hat:

Dabei fällt vor allem die Ähnlichkeit zwischen Jessica Jenkins und Natalie Dyer auf, während wir Trevor Jenkins nicht ganz so schnell mit Charlie Heaton verwechselt hätten. Auf dem Profil sind noch viele weitere gemeinsame Fotos der beiden zu sehen.

Zu einem gemeinsamen Set-Bild der beiden aus dem Staffel 5-Dreh verrät Jessica Jenkins:

Was für ein Segen es war, an dieser Show zu arbeiten! Ich habe so viel von meinen Zwanzigern am Set von Stranger Things verbracht. Es fühlt sich jetzt an, wie ein neues Kapitel meines Lebens.

Unter einem anderen Post verrät sie, dass sie ihren Ehemann auch dort erst kennen und lieben gelernt hat. Für die Zukunft hat Jenkins vermutlich ganz unterschiedliche Optionen. Sie hat neben ihrer Arbeit an Serien eine klassische Profigesangsausbildung, die sie mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen hat. Damit hat sie bereits an Theaterstücken, beziehungsweise Opernaufführungen, mitgewirkt.

Welches ist euer liebstes Duo aus Stranger Things, ganz egal ob Liebesbeziehung oder einfach nur eine schöne Freundschaft?