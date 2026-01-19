Diese beiden Stranger Things-Hauptcharaktere haben in 5 Staffeln keine zwei Sätze miteinander gesprochen und das hätten wir nie gedacht

Steve scheint wohl selbst überrascht (Bildquelle: Netflix)

Nachdem Stranger Things vor gut zwei Wochen in einem spektakulären Finale nach fünf Staffeln und einer Zeitspanne von knapp zehn Jahren sein Ende gefunden hat, kommen noch immer spannende Infos zur Mystery-Serie von Netflix ans Licht. Darunter auch, dass zwei Hauptcharaktere so gut wie nie miteinander gesprochen haben, obwohl sie sich doch recht oft begegnet sind.

Um diese beiden Jungs geht's

Gemeint sind Steve Harrington und Will Byers.

Bereits vor über einem Jahr kam das ziemlich skurrile Thema im Stranger Things-Subreddit auf. Offen blieb jedoch die Frage, ob die beiden wenigstens in Season 5 direkt miteinander sprechen.

Und tatsächlich kam es in der fünften Staffel, genauer in Episode 3, zu einem Wortwechsel zwischen Steve und Will, der jedoch kürzer kaum sein könnte.

Das einzige "Gespräch" der beiden: Als Will in Episode 3 davon berichtet, wie er die Ereignisse durch die Verbundenheit zu Vecna durch wortwörtlich andere Augen sieht, kommt es zu folgendem kurzen Wortwechsel zwischen ihm und Steve:

Steve: "Hast du's nun gesehen durch die Augen von Vecna oder Derek?" Will: "Durch beide"

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Will bereits in der dritten Staffel auf eine Aussage von Steve reagiert hat. Allerdings in Form einer gemeinsamen Gruppenantwort mit den Worten "wir sind tot".

Zwar hat Steve am meisten mit Nancy, Jonathan und Dustin zu tun, während Will in der ersten Staffel lange abwesend ist und später vor allem mit seinen D&D-Jungs, Joyce und Robin unterwegs ist, trotzdem hat es uns erstaunt, dass es in fünf Staffeln zu keinem richtigen Gespräch zwischen den beiden kam.

So geht es mit Stranger Things jetzt weiter

Die Hauptserie ist zwar beendet, mit Tales from '85 wird jedoch wahrscheinlich noch 2026 ein Spin-Off auf Netflix erscheinen. Im Gegensatz zur Realverfilmung erwartet euch hier jedoch ein Cartoon, der zwischen Staffel 2 und Staffel 3 spielt.

Alles Wichtige zum sogenannten Midquel haben wir für euch im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Freut ihr euch auf den Cartoon, würdet euch eine weitere Staffel wünschen oder seid ihr nach Staffel 5 bereits bestens bedient und habt mit dem Franchise abgeschlossen?