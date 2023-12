Fußball-Megastar Cristiano Ronaldo investiert 40 Millionen US-Dollar in die neue FIFA-Konkurrenz UFL

Cristiano Ronaldo taucht wohl nicht nur in UFL auf, sondern ist gleichzeitig auch Partner und Investor.

Das Fußballspiel-Genre befindet sich aktuell im Umbruch. Eigentlich gibt es als ernst zu nehmendes Spiel im Augenblick nur noch EA Sports FC 24, ehemals FIFA. Aus Pro Evolution Soccer wurde eFootball, aber der Launch war ein Debakel und der Titel blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Aber demnächst könnte ein neuer Spieler eingewechselt werden, der das Spielfeld ordentlich aufmischt: UFL soll Free2Play werden, sich vor allem auf Online-Matches konzentrieren und hat jetzt eine dicke Finanzspritze von Cristiano Ronaldo erhalten.

Cristiano Ronaldo investiert 40 Millionen Dollar in die neue FIFA-Konkurrenz UFL und wird Partner

Darum geht's: Schon vor einiger Zeit wurde UFL angekündigt, dann war es lange sehr still um das Projekt. Bereits im Jahr 2021 wurde die Fußball-Simulation bei der Opening Night Live-Show zur gamescom enthüllt. Jetzt wissen wir, dass sich seitdem aber durchaus noch einiges tut bei dem Spiel. Zum Beispiel gibt es einen neuen Investoren in Form von Cristiano Ronaldo.

Der Fußball-Megastar war bisher schon an dem Spiel beteiligt, aber nur als sogenannter "UFC Brand Ambassador". Nun soll sich seine Rolle aber wohl nochmal ändern, was nicht nur, aber wohl auch an seinem umfassenden Investment von 40 Millionen US-Dollar liegen dürfte.

Wie UFL-Entwicklerstudio Strikers erklärt, sei das Mitwirken von Cristiano Ronaldo ein "signifikanter Schritt vorwärts" auf dem Weg dahin, die Vision des "führenden Spiels für Fußballfans auf der ganzen Welt" zu verwirklichen. Ronaldo soll auch zur Entwicklung von UFL beitragen. Wie genau, bleibt allerdings unklar.

Das erwartet euch: Wer auf einen vollwertigen FIFA- beziehungsweise EA Sports FC-Ersatz hofft, muss jetzt stark sein. UFL setzt vor allem auf Online-Turniere und ist ein Free2Play-Titel, es wird also höchstwahrscheinlich keine Story-Kampagne oder ähnliches geben.

Disclaimer: Cristiano Ronaldo wurde 2018 von einer Frau vorgeworfen, sie 2009 vergewaltigt zu haben. Wie von seinen Anwälten bestätigt wurde, flossen mehrere Hunderttausend Dollar von dem Fußballstar an die Frau, um einen Rechtsstreit abzuwenden.

Später wollte die Frau aber doch noch klagen, woraufhin die Klage im Jahr 2022 allerdings von einem Gericht abgewiesen wurde.

Cristiano Ronaldo soll im Zuge dessen mehrfach versucht haben, sich der Justiz zu entziehen, indem er Anwaltsschreiben nicht angenommen hat (via: RND, Spiegel).

Wann kommt UFL denn? Einen Release-Termin hat das neue Fußballspiel noch nicht. Aber eine geschlossene Testphase soll bald starten, wie GamesBeat schreibt. Der Release von UFL ist bisher nur für die Konsolen PS5 und Xbox Series S/X geplant.

Mit Cristiano Ronaldo haben die Macher*innen des neuen Fußball-Titels auf jeden Fall ein zugkräftiges Pferd im Stall. Der Megastar hat aktuell unglaubliche 614 Millionen Follower auf Instagram. Allein das könnte gut dabei helfen, für UFL ordentlich die Werbetrommel zu rühren.

Wie denkt ihr über die mögliche Alternative zum Online-Modus von EA Sports FC? Was denkt ihr, macht Ronaldo genau bei der Entwicklung?