Neues kostenloses Fußballspiel enthüllt Release - und erscheint ganz frech zwei Wochen vor EA Sports FC 25

Cristiano Ronaldo kickt auch in UFL. (Bild: Strikerz Inc.)

Wer sich auf dem virtuellen Rasen tummeln will, um das Runde ins Eckige zu schießen, kommt aktuell kaum um EA Sports FC (ehemals FIFA) herum. Das könnte sich womöglich bald mit UFL (Ultimate Football League) ändern – zumindest für alle, die nicht so tief in die Tasche greifen wollen. Die neue kostenlose Fußballsimulation von Strikerz Inc. hat nämlich endlich einen Release-Termin.

UFL marschiert vor EA Sports FC 25 aufs Feld

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, auch wenn sich EA Sports FC und UFL alleine durch die Lizenzen und die Monetarisierung nur bedingt vergleichen lassen. Nichtsdestotrotz bekommen wir mit der neuen Fußballsimulation endlich eine neue Alternative, ohne auf das richtige nächste FIFA warten zu müssen.

Wann erscheint UFL? In UFL können wir ab dem 12. September 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos loskicken, wie der neue Trailer enthüllt:

1:03 Die kostenlose Fußball-Simulation UFL hat einen Release-Termin

Aushängeschild des Trailers ist der portugiesische Nationalspieler Cristiano Ronaldo (C7), der selbst viele Millionen Dollar in das Spiel investiert hat:

Zu viele große Namen solltet ihr aber nicht erwarten, da das Free2Play-Spiel nicht wie EA Sports FC 25 mit massig Lizenzpaketen aufwarten kann. Trotzdem können wir unser eigenes Team aus echten Profis zusammenstellen.

Umso spannender wird es, wie sich UFL gegen den Platzhirsch schlägt, der regulär am 27. September seinen nächsten Teil herausbringt und mit der Ultimate Edition sogar schon ab dem 20. September gespielt werden kann. UFL bietet ebenfalls Early Access an, sicherte sich aber alleine schon mit dem 12. September einen zeitlichen Vorteil. Und den wird das Spiel mit Sicherheit brauchen.

Auch wenn UFL kostenlos spielbar ist, muss es sich erst beweisen, nicht zuletzt wegen fehlender Lizenzen. Durch einen früheren Release stehen so die Chancen immerhin höher, dass viele Spieler*innen sich den Titel zumindest einmal kurz anschauen und womöglich Gefallen daran finden.

UFL bietet auch Early Access – der kostet aber

Wie auch EA Sports FC 25 bietet UFL einen Vorabzugang an. Da es regulär kostenlos spielbar ist, funktioniert das über das kostenpflichtige Starter Pack. Wer das vorbestellt, darf schon ab dem 5. September loskicken.

Neben Early Access bietet das UFL Starter Pack noch weitere Boni:

7 Tage Vorabzugang

Exklusive Items zum Anpassen: Lovorika-Shirt, Zlato-Schuhe und Lavalampe-

Handschuhe

Handschuhe Stadion „Estádio do Redentor“

20.000.000 GP an In-Game-Währung

Was kostet das UFL Starter Pack? Für 14,99 Euro könnt ihr euch die Vorteile erkaufen. Ob es euch das Wert ist, bleibt natürlich euch überlassen.

Was haltet ihr von UFL? Werdet ihr mal reinspielen, oder wartet ihr lieber auf EA Sports FC 25?