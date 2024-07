Bock auf ein frisches Fußballspiel? Am Wochenende könnt ihr EA Sports-Konkurrent UFL auf PS5 und Xbox Series X/S in einer Open Beta spielen

Cristiano Ronaldo ist nicht nur im Spiel, sondern auch Geldgeber von UFL. Der Superstar pumpte knapp 40 Millionen Dollar in das Projekt.

Bis zum Release von EA Sports FC 25 dauert es noch bis zum September, ein anderes frisches Fußballspiel könnt ihr aber schon deutlich früher ausprobieren. Mit Ultimate Football League (kurz UFL) betritt nämlich bald ein komplett neuer Konkurrent das Feld und bereits am kommenden Wochenende könnt ihr eine Open Beta davon spielen.

Die wichtigsten Infos zur UFL Open Beta:

Timing: 2. August bis 4. August

2. August bis 4. August Start-Uhrzeit: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Systeme: PS5 und Xbox Series X/S

PS5 und Xbox Series X/S Downloadgröße: ca. 20 GB

Gibt es einen Preload? Ja! Schon jetzt könnt ihr euch die Datei im PS Store bzw. Xbox Store herunterladen – sucht dort einfach nach "UFL" –, um pünktlich zum Start am Freitag loslegen zu können.

Das ist in der Open Beta von UFL spielbar

Ausprobieren könnt ihr in der Open Beta unter anderem eine abgespeckte Version des Online-Modus, der auch das Herzstück des Spiels ist. Dort könnt ihr gegen andere Spieler*innen weltweit antreten. Wie Entwickler Strikerz Inc. angibt, ist in der Beta auch Cross-Play zwischen PlayStation und Xbox möglich.

Schon im Juni hatte es eine Betaphase gegeben, basierend auf dem Feedback dazu gibt es in der zweiten Beta laut Aussage des Studios nun folgende Überarbeitungen:

neue Meta-Mechaniken

verbessertes Gameplay und Animationen

überarbeitetes Club-Rufsystem

Ob sich das in der Beta bemerkbar macht, bleibt abzuwarten, ohnehin wird spannend zu sehen sein, ob UFL Platzhirsch EA Sports FC das Wasser reichen kann.

Das ist UFL

Das Fußballspiel wurde vor knapp drei Jahren während der gamescom 2021 angekündigt. Der zentrale Modus ist eine globale Online-Liga, in der ihr mit einem selbst erstellten Team antretet und es nach und nach entwickelt und verbessert.

Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche weitere Spielmodi wie etwa Missionen und selbst erstellte Turniere. Einen konkreten Release-Termin für UFL gibt es noch nicht, der Titel soll aber noch im Jahr 2024 erscheinen.

Was haltet ihr von dem EA Sports FC-Konkurrenten? Werdet ihr ihn am Wochenende ausprobieren?