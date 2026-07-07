Assassin's Creed Black Flag Resynced geschenkt? Beim Kauf einer PS5 gibt's das Spiel obendrauf!

Sichert euch die Playstation 5 mit Assassin's Creed Black Flag im Bundle!

Wenn ihr GTA zu Release zocken wollt, kommt ihr wohl nicht dran vorbei, eine Konsole zu kaufen, wenn ihr nicht eh schon eine habt. Ein ganz besonderes Bundle von MediaMarkt lohnt sich dafür gerade so richtig! Hier bekommt ihr die Playstation 5 gemeinsam mit dem Assassin's Creed Remake – Black Flag Resynced. Damit fühlt sich die Zeit bis November nicht mehr ganz so lang an!

Eines der besten Piratenspiele aller Zeiten im unschlagbaren Bundle!

Assassin's Creed 2 ist zwar mein Favorit aus der Reihe, aber trotzdem hatte ich meinen Einstieg in das Franchise einem anderen Titel zu verdanken – Black Flag! Hier erwartet euch eine fesselnde Geschichte rund um Edward Kenway. Er führt ein eher bescheidenes Leben in England mit seiner Frau, bis er beschließt, sein altes Leben hinter sich zu lassen, um in See zu stechen und Schätze zu rauben!

5:17 Assassin's Creed Black Flag Resynced - Das Remake zeigt mehr zu Schiffskämpfen und Beschäftigungen auf dem Meer

Autoplay

Zeitlich siedelt sich Assassin's Creed Black Flag Resynced also in der Hochphase der Piraterie an – im 18. Jh. auch genannt das "Goldene Zeitalter". Was ich besonders an den Spielen liebe, ist, dass wir echt Schauplätze erkunden und historisch relevante Persönlichkeiten treffen können. So könnt ihr beispielsweise fröhlich durch die Karibik schippern und lernt dabei sogar Blackbeard kennen! Natürlich ist die Geschichte rund um Edward Kenway frei erfunden und hat dabei kaum historische Bezüge!

Ready für GTA 6 mit der Playstation 5!

Viele PC-Gamer müssen es gerade schmerzlich verkraften, dass das neue GTA auch dieses Mal vorerst nur für die Konsolen erscheinen wird. Natürlich wird es auch irgendwann für den Computer kommen, aber bei GTA 5 hat das beispielsweise ein ganzes Jahr gedauert!

Freut euch auf coole Schiffsschlachten mit einer wundervollen Grafik!

Unterm Strich bedeutet das eins: Wenn ihr direkt zu Release zocken wollt, braucht ihr eine Konsole. Und ich weiß, das ist wahrscheinlich ein nie endender Streit zwischen Team PS5 und Team XBOX, aber ich bin schon immer ein Playstation-Kind gewesen!

Besonders spannend ist das Bundle aktuell gerade für diejenigen unter euch, die sowieso liebäugeln, sich endlich eine Konsole zuzulegen, GTA schon zu Release zocken wollen und sich bis dahin am liebsten noch mit einem wundervollen Piraten-Meisterwerk die Zeit versüßen wollen!