Prachtvolles Action-Rollenspiel für Switch 2 erscheint übermorgen: Jetzt mit Bonus sichern!

Allein schon wegen seiner kreativen und bildhübschen Spielwelt solltet ihr diesem Fantasy-Rollenspiel unbedingt mal eine Chance geben.

Schon morgen erscheint ein großes Action-Rollenspiel, das euch eine riesige, aus schwebenden Inseln bestehende Fantasy-Welt erkunden lässt, in einer stark erweiterten Neuauflage für Switch 2 und kommt damit erstmals auf eine Nintendo-Konsole. Wenn ihr euch jetzt noch schnell die physische Day One Edition mit ihren In-Game-Boni schnappen wollt, findet ihr sie unter anderem hier bei Amazon:

Die erweiterte Neuauflage erscheint übrigens auch für PS5 und rein digital für PC. Für diese Plattformen war der Rollenspielhit aber schon zuvor in der Standard-Version verfügbar, und falls ihr diese bereits besitzt, könnt ihr auch ein günstigeres Upgrade auf die neue Version bekommen.

Größer, besser und noch immer wunderschön: Das ist die Neuauflage des Rollenspielhits!

Die Welt von Granblue Fantasy: Relink besteht aus schwebenden Inseln, die ihr mit eurem eigenen Luftschiff bereist.

Es geht hier um Granblue Fantasy: Relink, das in der Endless Ragnarok Edition auf die Switch 2 kommt. Dabei handelt es sich um eine verbesserte Neuauflage, die zahlreiche zusätzliche Inhalte mitbringt, darunter neue Bosse, Quests und Spezialfähigkeiten, die vor allem im Endgame für noch mehr Langzeitmotivation sorgen, und sogar ganz neue Modi neben der normalen Story-Kampagne.

Granblue Fantasy: Relink schickt euch in eine aus schwebenden Inseln bestehende, wunderschöne Fantasy-Welt, die ihr als Kapitän eures eigenen Luftschiffes erkundet. Dabei werdet ihr von einer bunten Truppe skurriler Charaktere begleitet, zu denen beispielsweise ein aggressiver kleiner Drache, ein geheimnisvolles, mit übernatürlichen Kräften ausgestattetes Mädchen und das ganze Spektrum der Gesellschaft vom Ausgestoßenen bis hin zum König gehören.

2:21 Neuester Trailer zu Granblue Fantasy: Relink zeigt neue Feinde, spielbare Charaktere und Features im Endless Ragnarok-DLC

Autoplay

Eure Mission ist es, eine legendäre Insel am Rande des Himmels zu erkunden. Auf dem Weg dorthin bekommt ihr es jedoch nicht nur mit diversen Monstern und einer intriganten Geheimorganisation zu tun, sondern müsst auch die sogenannten Astralbestien, die die Inseln bewachen, in spektakulären Bosskämpfen besiegen.

Beim Kampfsystem setzt Granblue Fantasy: Relink auf schnelle Echtzeit-Action, wobei ihr nicht allein, sondern stets mit drei Begleitern ins Gefecht zieht, die im Koop-Modus von menschlichen Mitspielern übernommen werden können. Welche Charaktere ihr mitnehmt und welchen ihr selbst spielen wollt, legt ihr dabei vorher selbst fest. Die Charaktere können ihre Skills zu mächtigen Kombo-Attacken vereinen, gute Zusammenarbeit ist also der Schlüssel zum Erfolg.

Sowohl wegen seiner kreativen Spielwelt und seinen vielfältigen Charakteren als auch wegen des flotten Gameplays war Granblue Fantasy: Relink schon in seiner Standard-Version ein großer Erfolg und erhielt überwiegend gute Wertungen (der internationale Wertungsschnitt liegt laut OpenCritic bei 81 Punkten). Die Endless Rangarok Edition dürfte nun noch ein gutes Stück besser sein und dem ohnehin schon umfangreichen Rollenspiel Dutzende weitere Spielstunden hinzufügen.