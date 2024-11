'Sie zerstört das Spiel!' - Darum ist ausgerechnet Misty zum größten Feind der Pokémon TCG Pocket-Community geworden

Misty hat sich in Pokémon Sammelkartenspiel Pocket zu einer verhassten Karte entwickelt.

Misty kann im Pokémon-Anime und den Spielen zwar durchaus aufbrausend sein, die allermeisten Fans dürften sie aber trotzdem ins Herz geschlossen haben. Im Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket zeigt sie sich aber von einer ganz anderen Seite und zieht den Unmut der Community auf sich. Das liegt an den Eigenschaften der Karte, die laut vieler Spieler*innen am besten komplett überarbeitet werden sollte.

Darum sorgt Misty für ordentlich Frust in Pokémon Sammelkartenspiel Pocket

Darum geht's: Seit Kurzem könnt ihr auf dem Handy in der neuen App Pokémon TCG Pocket die beliebten Karten sammeln und mit ihnen gegen andere Spieler*innen antreten. Der Mobile-Titel erobert die Community im Sturm und erfreut sich größter Beliebtheit, wären da nicht der Glücksfaktor und Karten wie Misty.

So funktioniert die Karte: Die Trainer-Karte "Misty" kann gespielt werden, sofern in der gleichen Runde nicht schon eine andere Unterstützer-Karte genutzt wurde. Ist dem nicht so, geht's ans Münzen werfen – und zwar so oft, bis Zahl geworfen wird. Ergibt sich Kopf, kann dafür jedes einzelne Mal Energie vom Typ Wasser aus der Energie-Zone genommen und einem Pokémon zugewiesen werden.

Was ist das Problem daran? Hat man viel Glück, kann so ein starker Angriffe genutzt werden, ohne dafür mehrere Runden warten zu müssen. So kann ein Kampf direkt innerhalb der ersten Runde entschieden werden, wenn öfter hintereinander Kopf geworfen wird.

Für die, die Misty einsetzt, ist das ein kleiner Hauptgewinn, aber meist zählen wir doch eher zu denen, die diese mächtige Karte aushalten müssen und dadurch verlieren. Vor allem da Kopf offenbar zu häufig geworfen wird.

Im Netz ärgern sich zumindest richtig viele Pokémon TCG Pocket-Spieler*innen über Misty und das unfair erscheinende Glück. Egal, in welche Richtung es geht, aber es scheint hier eher nach dem Prinzip "Ganz oder gar nicht" verfahren zu werden. Spieler*innen berichten von 10, 11 oder sogar 24 erfolgreichen Münzwürfen hintereinander.

Wie stehen die Chancen? Aufgrund der sich häufenden Misty-Gewinne fragen sich viele Spieler*innen natürlich, ob die Chance bei den Münzwürfen wirklich 50/50 steht. Auf Reddit schreiben einige User beispielsweise, das Ganze fühle sich an, wie mit gezinkten Karten zu spielen – und eher nach einer 80-prozentigen Chance.

Diese Änderungen wünscht sich die Community: Es gibt natürlich verschiedene Vorschläge. Immer wieder wird die Idee laut, die Münzwürfe doch einfach auf eine Maximal-Anzahl von beispielsweise 3 Würfen hintereinander zu beschränken. Andere fordern eine komplette Überarbeitung des Energie-Systems oder dass die Misty-Karte einfach komplett abgeschafft wird.

Wie seht ihr das? Was könnte eurer Meinung nach helfen und wie sind eure Erfahrungen mit der Misty-Karte in Pokémon TCG Pocket?