Mit ESO: Greymoor live zurück nach Skyrim [Anzeige]

Seit dem 10. Juli können Vampirjäger oder angehende Blutsauger auch auf den Konsolen durch Skyrim streifen - in der riesigen Welt von ESO: Greymoor, dem neuesten Kapitel des MMOs. Wer das Spiel noch nicht hat, sich aber überlegt, ob er einen Abstecher nach Himmelsrand wagen soll, kann sich am Freitag von 20-22 Uhr live bei uns selbst ein Bild von Greymoor machen.

Wir wollen, ähnlich wie im ersten Stream zum PC-Release, weiter Himmelsrand erkunden, diesmal aber vor allem den Norden und Osten der eisigen Heimat der Nord. Außerdem geben wir euch in der ersten Hälfte des Streams einen Einblick in die Story von ESO: Greymoor, die uns auch in Gebiete führt, die wir schon aus dem »alten« Skyrim kennen. Auch das neue Vampir-Gameplay und die Antiquitätensuche sollen dabei nicht zu kurz kommen, bevor…

… bevor wir mit euch zusammen in den Kampf ziehen, Weltbosse umlegen und Verliese ausräumen wollen! Gebt uns dazu einfach am Freitag direkt im Stream Bescheid, dann steht dem gemeinsamen MMO-Abend nichts im Weg.

Zuschauen lohnt sich: Wir verlosen die Collector's Edition samt Kochbuch

Wer auf Twitch (wir streamen gleichzeitig aber auch auf YouTube) dabei ist, kann mit etwas Glück außerdem die CE von Greymoor und das brandneue Elder-Scrolls-Kochbuch abstauben. Wie das Gewinnspiel genau funktioniert, erfahrt ihm am Freitag im Stream, der Gewinner wird aber auf jeden Fall am Ende des Streams noch live gezogen!

ESO: Greymoor im Livestream - Kurz-Check