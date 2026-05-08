93 auf OpenCritic: Mixtape haut mit "perfektem Soundtrack" und jeder Menge 90er Nostalgie alle aus den Socken

Mixtape hat die Herzen der 90er-Kids fest in der Hand.

Mit Mixtape ist gerade ein Story-Adventure erschienen, das sowohl bei Kritikern als auch von Fans sehr gut ankommt. Wir fassen euch hier die Wertungen und die wichtigsten Pro- und Kontra-Punkte des Spiels zusammen, das sich vor allem an Kinder der 90er und Fans von Titeln wie Life is Strange richtet.

Was ist Mixtape?

Im neuen Spiel von Entwickler Beethoven and Dinosaur verfolgt ihr die Geschichte von Stacey, Cassandra und Van. Die drei haben gerade die Highschool erfolgreich hinter sich gelassen und stehen kurz davor, endlich ins Erwachsenenleben zu wechseln. Vorher steht aber noch eine letzte Party an, die vermutlich der letzte Abend sein wird, an dem die Gruppe gemeinsam Zeit verbringt.

1:41 Life is Strange trifft auf 80er-Jahre - In Mixtape erleben wir eine musikalische Coming-of-Age-Reise

Autoplay

Auf dem Weg zur Feier spielt das titelgebende Mixtape eine tragende Rolle. Mit dem Soundtrack von namhaften Bands wie The Cure, Joy Division oder Smashing Pumpkins lassen die Figuren ihre Erinnerungen an die prägenden, vergangenen Jahre und ihre Hoffnungen für die Zukunft aufleben.

Derzeit steht Mixtape mit dieser nostalgischen Coming of Age-Geschichte bei extrem starken 100 Prozent positiven Reviews auf OpenCritic und fantastischen 93 Punkten, wobei 32 Kritiken berücksichtigt werden. Auf MetaCritic fällt der Durchschnitt mit 85 zwar nicht ganz so hoch aus, ist aber trotzdem sehr gut.

Hier eine Auswahl internationaler Kritiken:

Magazin Wertung IGN 10 / 10 DualShockers 10 / 10 Videogames Chronicle 5 / 5 Games.ch 90 / 100 GameSpot 9 / 10 Nintendo Life 9 / 10 4Players.de 8,5 / 10 The Gamer 4 / 5 Metro GameCentral 7 / 10 The Guardian 3 / 5

Das wird gelobt

Besonders gut kommen die Geschichte, die Atmosphäre und der nostalgische Teenager-Vibe an, den das Adventure präsentiert. Vor allem, wenn ihr ebenfalls in den späten 80ern oder 90ern aufwachsen seid, werdet ihr euch vermutlich angesprochen fühlen.

Laut IGN-Teser Simon Cardy, der die volle Punktzahl vergeben hat, setzt Mixtape “neue Standards für Coming-of-Age-Geschichten in Videospielen”. Die Song-Auswahl ist für ihn “perfekt” gelungen und unterstreicht das wohlige Gefühl der Nostalgie, das alte Erinnerungen wach werden lässt.

Ganz ähnlich ordnet auch Jordan Middler von Videogames Chronicle das Abenteuer ein und spricht ebenfalls von “perfekter Nutzung der Musik” und einer authentisch geschriebenen Geschichte, bei der das reduzierte Gameplay in den Hintergrund rückt.

Das sehen wohl auch die meisten Fans so. Aktuell steht Mixtape bei 96 Prozent positiven User-Reviews auf Steam, wobei bereits über 700 Stimmen abgegeben wurden.

Das Gefühl wie es war, in den 90ern jung zu sein, wird laut vielen Kritiken von Mixtape sehr gut transportiert.

Das wird kritisiert

Bei den starken Wertungen gibt es nicht allzu viele kritische Stimmen. The Guardian war allerdings nicht so begeistert und das liegt auch an der Geschichte, wie Tester Tom Regan erklärt:

“Mixtape wählt den leichten Weg und bietet einen massentauglichen Zusammenschnitt von Teenager-Klischees und Anlehnungen ans Coming-of-Age-Kino. Es ist wunderschön und nutzt seine Musik kreativ aus – aber ohne echte Konflikte fehlt dem Adventure die denkwürdige Tiefe eines Life is Strange”

Metro GameCentral merkt außerdem an, dass die vielen Cutscenes eher an einen Film als an ein Spiel erinnern. Zudem funktioniere der Charme von Mixtape hauptsächlich nur dann, wenn man selbst in den 90ern aufgewachsen sei – was bei der Thematik auch nachvollziehbar erscheint.

Kleiner Tipp, wenn ihr euch von Mixtape angesprochen fühlt

Falls euch das Thema anspricht und ihr nach dem etwa vier bis fünf Stunden langen Mixtape mehr Bock auf ähnliche Spiele habt, könnt ihr euch Lost Records: Bloom & Rage noch anschauen.

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Das Adventure spielt in einer ähnlichen Zeit und begleitet ebenfalls eine Gruppe Teenager auf dem Weg zum Erwachsenwerden, gönnt sich allerdings auch eine Prise übernatürlicher Mystery-Elemente.

Das gilt natürlich auch für Life is Strange, aber “das Original” müssen wir an dieser Stelle wohl kaum nochmal extra erwähnen.

Was denkt ihr: Habt ihr Mixtape auf dem Schirm und schaut es euch jetzt mal an?