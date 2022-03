MLB The Show 22 hat auf PS4 und PS5 eine der leichtesten Platin-Trophäen überhaupt

Die Jagd auf Platin-Trophäen ist inzwischen zu einer Art Sport geworden. Es werden mittlerweile sogar eigens Spiele entwickelt, die nur darauf aus sind, euch eine besonders einfache und schnelle Platin-Trophäe zu bescheren. Umso besser, wenn wir zu der simplen Platin auch noch ein vollwertiges Spiel bekommen. Genau das ist bei MLB The Show 22 der Fall, das noch in dieser Woche auf den Markt kommt.

Das sind die Trophäen von MLB The Show 22

Schon die Erfolge in MLB The Show 21 waren nicht besonders anspruchsvoll, doch in diesem Jahr hat Sony San Diego die Latte noch einmal weiter nach unten gesetzt – das lässt sich auch als Laie in Sachen Baseball feststellen. Zum Beispiel winkt eine Silber-Trophäe nur dafür, dass wir ein Spiel im Koop-Modus absolvieren, und für einen Homerun mit einem Starting-Pitcher gibt es schon Gold.

Mit nur 22 Trophäen befindet sich das Spiel ohnehin am unteren Ende des Spektrums – zumindest was Vollpreisspiele betrifft. Innerhalb weniger Stunden solltet ihr die Platin einsacken können, selbst wenn ihr keine Baseball-Profis seid (via psnprofiles).

Ihr sucht weitere einfache Platin-Trophäen? Hier werdet ihr fündig:

Alle Trophäen von MLB The Show 22 in der Übersicht

Platin

King Of The Diamond! Earn all of The Show 22 Trophies.

Gold

Four-bagger Express! In any stadium, hit an inside the park home run.

Big Fly Ohtani San! Hit a home run with any starting pitcher.

Double-sided Bat Flip! Achieve a hit, a single or better from both sides of the plate with the same batter in a single game.

Locked In! Achieve a hit while using PCI Anchor.

Pitching Rook! Promote to Rookie pitching difficulty in Dynamic Difficulty.

Batting Rook! Promote to Rookie batting difficulty in Dynamic Difficulty.

Silber

Professional Framer! Throw more than 60% first-pitch strikes in a complete-game victory.

Flashing the Leather! Turn two double plays within a complete game.

Just a bit outside... While pitching, strike out a batter with a pitch outside the zone.

Sombrero Dealer! Strikeout the same batter three times within a game.

Did we just become friends? Enter into any co-op game.

Base Collector! Collect three stolen bases within a complete game.

Big Fly! Achieve a perfect-perfect hit for a home run.

Backwards K! Trigger a perfect pinpoint accuracy pitch that strikes out a batter looking.

Minor Batting Adjustments! Promote to Minors Batting difficulty in Dynamic Difficulty.

Minor Pitching Adjustments! Promote to Minors Pitching difficulty in Dynamic Difficulty.

Bronze

Fight Fire With Fire! Hit a home run off a pitch going 100 mph or more.

The Portal is Open! Create a Diamond Dynasty team.

Don’t rub it! As a batter, get on base by a hit by pitch (HBP).

Ugly Finder! As a batter, record an out on a perfect-perfect hit.

Bring in the Closer! In any mode, earn a save with your closer to win the game.

Ribbie! With a runner on base, achieve a perfect-perfect hit and score a run.

Coming in Hot! As a fielder, catch a 110mph or harder hit baseball for an out.

Pitching Dabbler! Promote to Amateur pitching difficulty in Dynamic Difficulty.

Bat Dabbler! Promote to Amateur batting difficulty in Dynamic Difficulty.

MLB The Show 22 erscheint am 1. April für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Und die Erfolge muten tatsächlich wie ein April-Scherz an.

Mehr zur Baseball-Sim seht ihr im Gameplay-Trailer:

MLB The Show 22 wieder im Game Pass

Wenn ihr es statt auf Trophäen eher auf Gamerscore abgesehen habt, könnt ihr euch mit MLB The Show 22 auch auf der Xbox ganz einfach 1.000 Punkte sichern. Schon der letztjährige Ableger erschien zum Launch im Game Pass, und das wird auch diesmal so sein. Grund für den ungewöhnlichen Schritt – MLB The Show ist der erste Xbox-Titel der Playstation-Studios – sind vermutlich Verträge mit der MLB, die ihre Marke auf möglichst vielen Plattformen sehen möchte.

Jagt auch ihr immer mehr Platin-Trophäen oder einen höheren Gamerscore?