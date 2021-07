Spectrewoods: Quält euch 5 Minuten durch diesen Alptraum für eine Platin-Trophäe

Eine pinke Dame in einem Hochzeitskleid schlendert durch die Finsternis, unterbrochen lediglich von Feldern gelber Blumen. Ein frecher roter Zopf wackelt auf ihrem ansonsten kahlen Schädel, und mit ihrer roten, dem Aussehen nach von Kinderhand gezeichneten Pistole erschießt sie lethargisch zweidimensionale Geister, die sich aus dem Nichts materialisieren. Doch dann der Schock: Sie findet ihr eigenes Grab!

Platin in 5 Minuten

Das sind die ersten fünf Minuten von Spectrewoods, das aus der Feder von The Voices Games stammt, den Machern von "Klassikern" wie Lizard Lady vs. The Cats. Aber sind wir mal ehrlich, deshalb seid ihr doch nicht hier. Ihr kommt wegen der einfachen Platin-Trophäe, ihr wollt euch belohnen, ohne dafür Stunden an Leistung zu bringen. Nun, genau dafür ist Spectrewoods gemacht.

Schon die Beschreibung im Playstation Store lässt keinen Zweifel an der Intention der Entwickler:

"Während Ihrer Mitternachtshochzeit im Wald lässt Sie ein mysteriöses Ereignis im Kampf gegen Gespenster allein. Dies ist ein sehr kurzes, fast gehendes Simulatorspiel, das eine sehr kurze Geschichte erzählt."

Platin für 25 Cent: Wenn die Hersteller ihren Titel zweimal damit bewerben, wie kurz er ist, dann ist klar, worum es hier geht. Schon wenn das Spiel startet, gibt es die erste Trophäe, und so geht es im Sekundentakt weiter. Auch finanziell legen euch die Devs keine allzu großen Steine in den Weg. Schon für 0,25 Euro könnt ihr euch Spectrewoods im Playstation Store holen.

Neben der Errungenschaft ist der Titel auch für den einen oder anderen Lacher gut, wie im Video von IBadDriverI zu sehen ist, wo er erklärt, wie es die Platinum-Trophäe gibt:

Aber nicht nur schlechte Spiele bescheren euch eine (relativ) einfache Platin-Trophäe. Hier sind 14 hochwertige Titel, in die ihr ebenfalls keine 100 Stunden investieren müsst:

Platin-Jagd wird zum Sport

Schon seit Errungenschaften mit der Xbox 360 eingeführt wurden, gibt es Gamer, die ihre digitalen Regale mit den Trophäen füllen wollen. Aber ist es das wirklich wert? Auch wenn Spiele wie Spectrewoods kaum etwas kosten und Platin schnell abgestaubt ist, ist auch der Spielspaß oft schnell vorbei. Einige Entwickler haben sich das sogar zunutze gemacht und bringen Ports eigentlich kostenloser Mobile-Games auf die PlayStation inklusive einfacher Platin-Trophäe - natürlich kosten die dann ein paar Euro. Auch wenn sich außer uns selbst ohnehin niemand für unsere Trophäen interessiert.

Holt ihr euch Billig-Games, nur um eine schnelle Platin-Trophäe zu bekommen?