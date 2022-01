Trophäen-Jäger*innen, aufgepasst! Wenn ihr Uncharted 4 und Uncharted: Lost Legacy schon auf der PS4 gespielt und dort die Platin-Trophäe eingesackt habt, könnt ihr dasselbe auf der PS5 machen – und zwar ohne die Spiele nochmal komplett durchspielen zu müssen. Alles, was ihr dazu braucht, sind die entsprechenden Savegames, die ihr dann einfach übertragt und schon sollten euch die ganzen Trophäen auch für die PS5-Fassung gehören. Wir erklären, wie das funktioniert.

Uncharted-Collection: Habt ihr die PS4-Trophäen, bekommt ihr sie auch auf PS5

Perfekt für Platin-Fans: Wenn euch eure Trophäen viel bedeuten, dürfte euch interessieren, dass ihr hier auf sehr einfache Art und Weise an zwei Platintrophäen gelangen könnt. Wer nämlich schon in Uncharted 4 und Uncharted: Lost Legacy Platin eingeheimst hat, kann sämtliche Errungenschaften auf der PS5 freischalten, und zwar einfach nur durch das Importieren der PS4-Spielstände.

So funktioniert's: Um eure PS4-Savegames von Uncharted: Lost Legacy und Uncharted 4 in die Legacy of Thieves-Collection auf der PS5 zu übertragen, benötigt ihr einfach nur die Spielstände auf eurer Konsole. Die könnt ihr zum Beispiel über die PS Plus-Cloud herunterladen, wenn ihr ein entsprechendes Abo besitzt oder einfach per USB-Datenträger oder über (W-)LAN kopieren.

Anschließend importiert ihr die Savegames im Spiel auf derr PS5. Dann könnt ihr euch zurücklehnen und entspannt dabei zusehen und genießen, wie eine Trophäe nach der anderen aufploppt. Bis es soweit ist, dauert es nicht mehr lange, schon am 28. Januar erscheint die Legacy of Thieves-Collection. Demnächst kommt auch noch der Uncharted-Film in die Kinos und wir müssen uns auch nicht mehr allzu lange gedulden: Am 10. Februar soll es soweit sein.

Hier könnt ihr euch nochmal den Launch-Trailer zu Spiel ansehen:

Was ist die Legacy of Thieves Collection?Uncharted 4 und Uncharted: Lost Legacy kommen jetzt auch nochmal in einer leicht aufgehübschten Neuauflage für die PS5 und erstmals auch für den PC auf den Markt. Das Ganze nennt sich Uncharted: Legacy of Thieves Collection, bietet eine höhere Auflösung und höhere Framerates, kostet allerdings auch nochmal 10 Euro extra, selbst wenn ihr die PS4-Versionen besitzt (und die PS Plus-Bonusspiele gelten gar nicht). Habt ihr die PS4-Fassung auf Disk, benötigt ihr außerdem auch unbedingt eine PS5 mit Laufwerk.

Wie findet ihr die Regelung mit den PS5-Trophäen? Freut ihr euch oder hättet ihr sie lieber alle nochmal freigespielt?